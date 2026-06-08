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कल का मौसम, 9 जून: मंगलवार को होगी झमाझम बारिश, तेज हवाएं भी चलेंगी; IMD का अलर्ट

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मंगलवार बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। बिहार, झारखंड और ओडिशा में 9 जून को हल्की बारिश के साथ गरज-चमक देखने को मिलेगी। पश्चिम बंगाल में 10 जून से भारी बारिश बढ़ने की संभावना है।

कल का मौसम, 9 जून: मंगलवार को होगी झमाझम बारिश, तेज हवाएं भी चलेंगी; IMD का अलर्ट

9 जून को देश के विभिन्न राज्यों में मौसम मिलाजुला रहने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की आज जारी प्रेस रिलीज में यह बताया गया है। इसके मुताबिक, दक्षिण-पश्चिम मॉनसून 8 जून को महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है, जबकि उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में गर्मी और लू का प्रकोप जारी रहेगा।

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मंगलवार को उत्तर भारत में मौसम मुख्य रूप से शुष्क और गर्म रहने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लू की स्थिति बनी रहेगी। अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की-फुल्की बारिश के साथ आंधी-तूफान और ओलावृष्टि की आशंका है। पूर्वी राजस्थान में 9 जून को गरज-चमक के साथ बारिश और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं चल सकती हैं। पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी आंधी का खतरा रहेगा।

छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के मौसम का हाल

मध्य और पूर्व भारत में मॉनसून की गतिविधियां बढ़ रही हैं। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में 9 से 14 जून के दौरान हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाएं संभव हैं। पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मंगलवार बहुत भारी बारिश (12-20 सेमी) होने की चेतावनी है। बिहार, झारखंड और ओडिशा में 9 जून को हल्की बारिश के साथ गरज-चमक की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। पश्चिम बंगाल में 10 जून से भारी बारिश बढ़ने की संभावना है।

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कर्नाटक और तमिलनाडु भारी बारिश

दक्षिण भारत 9 जून को मॉनसून की सबसे सक्रिय गतिविधियों का केंद्र रहेगा। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में भारी से अत्यधिक भारी बारिश (7-20 सेमी) होने की संभावना है, खासकर कर्नाटक और केरल में 9 जून को अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना और रायलसीमा में अच्छी बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाएं चलेंगी। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ स्थानीय स्तर पर भारी बारिश संभव है।

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अरुणाचल प्रदेश, असम में कैसा रहेगा मौसम

पूर्वोत्तर भारत में लगातार बारिश का दौर जारी रहेगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 9 से 14 जून के दौरान व्यापक बारिश होने की उम्मीद है। मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश में बहुत भारी बारिश और अन्य राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। IMD ने इन क्षेत्रों में बाढ़, भूस्खलन और नदियों में जल स्तर बढ़ने की चेतावनी दी है। मछुआरों को 9 से 13 जून तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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