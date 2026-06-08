कल का मौसम, 9 जून: मंगलवार को होगी झमाझम बारिश, तेज हवाएं भी चलेंगी; IMD का अलर्ट

पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मंगलवार बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। बिहार, झारखंड और ओडिशा में 9 जून को हल्की बारिश के साथ गरज-चमक देखने को मिलेगी। पश्चिम बंगाल में 10 जून से भारी बारिश बढ़ने की संभावना है।

9 जून को देश के विभिन्न राज्यों में मौसम मिलाजुला रहने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की आज जारी प्रेस रिलीज में यह बताया गया है। इसके मुताबिक, दक्षिण-पश्चिम मॉनसून 8 जून को महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है, जबकि उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में गर्मी और लू का प्रकोप जारी रहेगा।

मंगलवार को उत्तर भारत में मौसम मुख्य रूप से शुष्क और गर्म रहने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लू की स्थिति बनी रहेगी। अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की-फुल्की बारिश के साथ आंधी-तूफान और ओलावृष्टि की आशंका है। पूर्वी राजस्थान में 9 जून को गरज-चमक के साथ बारिश और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं चल सकती हैं। पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी आंधी का खतरा रहेगा।

छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के मौसम का हाल मध्य और पूर्व भारत में मॉनसून की गतिविधियां बढ़ रही हैं। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में 9 से 14 जून के दौरान हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाएं संभव हैं। पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मंगलवार बहुत भारी बारिश (12-20 सेमी) होने की चेतावनी है। बिहार, झारखंड और ओडिशा में 9 जून को हल्की बारिश के साथ गरज-चमक की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। पश्चिम बंगाल में 10 जून से भारी बारिश बढ़ने की संभावना है।

कर्नाटक और तमिलनाडु भारी बारिश दक्षिण भारत 9 जून को मॉनसून की सबसे सक्रिय गतिविधियों का केंद्र रहेगा। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में भारी से अत्यधिक भारी बारिश (7-20 सेमी) होने की संभावना है, खासकर कर्नाटक और केरल में 9 जून को अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना और रायलसीमा में अच्छी बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाएं चलेंगी। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ स्थानीय स्तर पर भारी बारिश संभव है।