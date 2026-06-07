कल का मौसम, 8 जून: सोमवार को इन इलाकों में होगी भारी बारिश, IMD ने आंधी की दी चेतावनी
राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में 8 जून को अधिकतम तापमान 38-44 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। कुछ जगहों पर हीटवेव जैसे हालात बन सकते हैं।
दक्षिण-पश्चिम मानसून लगातार आगे बढ़ रहा है। फिलहाल यह पश्चिम मध्य और बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों को प्रभावित कर रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की प्रेस विज्ञप्ति में यह बताया गया है। मानसून ने नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में प्रवेश कर लिया है। 8 जून को उत्तर-पश्चिम भारत, मध्य भारत और कुछ पश्चिमी राज्यों में गर्मी का प्रकोप बना रह सकता है। पूर्वोत्तर और दक्षिणी राज्यों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं।
सोमवार को केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। कर्नाटक में 8-10 जून के दौरान अत्यधिक भारी बारिश भी संभव है। लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी मूसलाधार बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं। इन क्षेत्रों में किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि भारी वर्षा से जलभराव और फसल प्रभावित हो सकती है।
8 जून को इन इलाकों में होगी झमाझम बारिश
असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित पूरे पूर्वोत्तर भारत में सोमवार को भारी बारिश, गरज-चमक के साथ आंधी की संभावना है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी मध्यम से भारी बारिश और आंधी-तूफान देखने को मिल सकते हैं। इन राज्यों में सड़क यातायात और हवाई सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। IMD ने इन क्षेत्रों में सतर्कता बरतने और मौसम संबंधी अपडेट चेक करते रहने की अपील की है।
राजस्थान और पंजाब के मौसम का हाल
राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में 8 जून को अधिकतम तापमान 38-44 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। कुछ जगहों पर हीटवेव जैसे हालात बन सकते हैं। हालांकि, कुछ इलाकों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश से तापमान में थोड़ी राहत मिल सकती है।
हिमाचल प्रदेश में कैसा है मौसम
शिमला मौसम कार्यालय ने मंगलवार और बुधवार के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में 12 जून तक बारिश होने का पूर्वानुमान जताया। ऊना, बिलासपुर और सोलन जिलों के लिए मंगलवार और बुधवार को 'येलो अलर्ट' जारी किया गया था। इसके अलावा, गुरुवार और शुक्रवार को राज्य के अलग-अलग स्थानों पर गरज के साथ बूंदाबांदी, आकाशीय बिजली चमकने और तेज हवाओं की भी भविष्यवाणी की गई है। राज्य में छिटपुट स्थानों पर हल्की बारिश हुई और शनिवार शाम से पिछले 24 घंटों में मेहरे में पांच मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें
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