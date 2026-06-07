कल का मौसम, 8 जून: सोमवार को इन इलाकों में होगी भारी बारिश, IMD ने आंधी की दी चेतावनी

राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में 8 जून को अधिकतम तापमान 38-44 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। कुछ जगहों पर हीटवेव जैसे हालात बन सकते हैं।

दक्षिण-पश्चिम मानसून लगातार आगे बढ़ रहा है। फिलहाल यह पश्चिम मध्य और बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों को प्रभावित कर रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की प्रेस विज्ञप्ति में यह बताया गया है। मानसून ने नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में प्रवेश कर लिया है। 8 जून को उत्तर-पश्चिम भारत, मध्य भारत और कुछ पश्चिमी राज्यों में गर्मी का प्रकोप बना रह सकता है। पूर्वोत्तर और दक्षिणी राज्यों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं।

सोमवार को केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। कर्नाटक में 8-10 जून के दौरान अत्यधिक भारी बारिश भी संभव है। लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी मूसलाधार बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं। इन क्षेत्रों में किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि भारी वर्षा से जलभराव और फसल प्रभावित हो सकती है।

8 जून को इन इलाकों में होगी झमाझम बारिश असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित पूरे पूर्वोत्तर भारत में सोमवार को भारी बारिश, गरज-चमक के साथ आंधी की संभावना है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी मध्यम से भारी बारिश और आंधी-तूफान देखने को मिल सकते हैं। इन राज्यों में सड़क यातायात और हवाई सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। IMD ने इन क्षेत्रों में सतर्कता बरतने और मौसम संबंधी अपडेट चेक करते रहने की अपील की है।

राजस्थान और पंजाब के मौसम का हाल राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में 8 जून को अधिकतम तापमान 38-44 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। कुछ जगहों पर हीटवेव जैसे हालात बन सकते हैं। हालांकि, कुछ इलाकों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश से तापमान में थोड़ी राहत मिल सकती है।