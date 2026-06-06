कल का मौसम, 7 जून: गर्मी से मिलेगी राहत, रविवार को होगी भारी बारिश; IMD का इन इलाकों में अलर्ट

छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम मध्य प्रदेश में छिटपुट बारिश होगी। विंध्य और विदर्भ में 7-10 जून के दौरान गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलेंगी। कुछ इलाकों में गर्मी की लहर जारी रहने की संभावना है।

दक्षिण-पश्चिम मानसून 7 जून को देश के कई हिस्सों में और आगे बढ़ने वाला है। इससे दक्षिणी प्रायद्वीप, पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में भारी बारिश की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की प्रेस रिलीज में यह बताया गया है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 7 दिनों में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी होगी। मानसून की उत्तरी सीमा शनिवार को चेन्नई, आइजोल और अन्य क्षेत्रों से गुजर रही है। रविवार को महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु के कुछ और हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने की स्थिति अनुकूल बनी हुई है।

7 जून को दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में मौसम काफी सक्रिय रहेगा। केरल, माहे, लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में तेज बारिश होने की संभावना है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और रायलसीमा में रविवार को अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश के साथ बहुत भारी बारिश भी हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में छिटपुट से बिखरी बारिश होगी। इन क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ 40-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाएं चलने की आशंका है।

इन राज्यों में होगी जोरदार बारिश पूर्वोत्तर भारत में 7 जून को अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में व्यापक बारिश जारी रहेगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 7 से 12 जून के दौरान छिटपुट से बिखरी बारिश के साथ भारी बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 7 जून और 9-12 जून के बीच भारी बारिश होगी। अंडमान-निकोबार में 7-8 जून को भारी बारिश होने की चेतावनी है। बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में रविवार को छिटपुट बारिश के साथ गरज-चमक और 40-60 किमी प्रति घंटे की हवाएं चल सकती हैं। तेज हवाएं फसलों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा सकती हैं।

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कैसा मौसम जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में छिटपुट बारिश संभव है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में 7 जून को बारिश के साथ गरज-चमक होगी। पश्चिम राजस्थान में थंडरस्क्वॉल की चेतावनी है। मध्य भारत में छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम मध्य प्रदेश में छिटपुट बारिश होगी। विंध्य और विदर्भ में 7-10 जून के दौरान गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलेंगी। कुछ इलाकों में गर्मी की लहर जारी रहने की संभावना है, खासकर पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में 9-10 जून के आसपास। अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है।