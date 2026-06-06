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कल का मौसम, 7 जून: गर्मी से मिलेगी राहत, रविवार को होगी भारी बारिश; IMD का इन इलाकों में अलर्ट

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम मध्य प्रदेश में छिटपुट बारिश होगी। विंध्य और विदर्भ में 7-10 जून के दौरान गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलेंगी। कुछ इलाकों में गर्मी की लहर जारी रहने की संभावना है।

कल का मौसम, 7 जून: गर्मी से मिलेगी राहत, रविवार को होगी भारी बारिश; IMD का इन इलाकों में अलर्ट

दक्षिण-पश्चिम मानसून 7 जून को देश के कई हिस्सों में और आगे बढ़ने वाला है। इससे दक्षिणी प्रायद्वीप, पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में भारी बारिश की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की प्रेस रिलीज में यह बताया गया है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 7 दिनों में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी होगी। मानसून की उत्तरी सीमा शनिवार को चेन्नई, आइजोल और अन्य क्षेत्रों से गुजर रही है। रविवार को महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु के कुछ और हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने की स्थिति अनुकूल बनी हुई है।

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7 जून को दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में मौसम काफी सक्रिय रहेगा। केरल, माहे, लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में तेज बारिश होने की संभावना है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और रायलसीमा में रविवार को अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश के साथ बहुत भारी बारिश भी हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में छिटपुट से बिखरी बारिश होगी। इन क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ 40-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाएं चलने की आशंका है।

इन राज्यों में होगी जोरदार बारिश

पूर्वोत्तर भारत में 7 जून को अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में व्यापक बारिश जारी रहेगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 7 से 12 जून के दौरान छिटपुट से बिखरी बारिश के साथ भारी बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 7 जून और 9-12 जून के बीच भारी बारिश होगी। अंडमान-निकोबार में 7-8 जून को भारी बारिश होने की चेतावनी है। बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में रविवार को छिटपुट बारिश के साथ गरज-चमक और 40-60 किमी प्रति घंटे की हवाएं चल सकती हैं। तेज हवाएं फसलों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा सकती हैं।

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हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कैसा मौसम

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में छिटपुट बारिश संभव है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में 7 जून को बारिश के साथ गरज-चमक होगी। पश्चिम राजस्थान में थंडरस्क्वॉल की चेतावनी है। मध्य भारत में छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम मध्य प्रदेश में छिटपुट बारिश होगी। विंध्य और विदर्भ में 7-10 जून के दौरान गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलेंगी। कुछ इलाकों में गर्मी की लहर जारी रहने की संभावना है, खासकर पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में 9-10 जून के आसपास। अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है।

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मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

रविवार को पूरे देश में मानसून की गतिविधि बढ़ने से कृषि, यातायात और दैनिक जीवन पर असर पड़ेगा। भारी बारिश वाले क्षेत्रों में बाढ़, भूस्खलन और जलभराव की आशंका है। गर्मी वाले इलाकों में लू से स्वास्थ्य जोखिम बढ़ सकता है। IMD ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। आम जनता को मौसम अपडेट चेक करते रहने और सतर्क रहने की अपील की गई है। मानसून की यह प्रगति कृषि के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, लेकिन सावधानी बरतना जरूरी है।

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लेखक के बारे में

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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