कल का मौसम, 6 जून: शनिवार को होगी भारी बारिश, IMD का इन राज्यों में अलर्ट; आंधी की भी आशंका
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और विदर्भ में 6 जून को छिटपुट वर्षा होगी साथ ही, यहां गरज-चमक के बीच आंधी आ सकती है। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। इसे लेकर अलर्ट रहने को कहा गया है।
6 जून को दक्षिण-पश्चिम मानसून कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ रहा है।भारत मौसम विभाग (IMD) की ताजा प्रेस रिलीज में यह बताया गया है। उत्तर-पूर्व भारत, दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत और पूर्वी भारत के कई राज्यों में भारी वर्षा की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ और विभिन्न चक्रवाती प्रभाव से कई क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने की आशंका है।
शनिवार को अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज वर्षा होने की संभावना है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी 6 से 11 जून के दौरान मध्यम से भारी बारिश का अनुमान है। इन क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ 40-60 किमी/घंटा की रफ्तार वाली हवाएं चल सकती हैं। अरुणाचल प्रदेश और असम-मेघालय में 6 जून को भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है, जो बाढ़ या भूस्खलन जैसी स्थिति पैदा कर सकती है।
केरल और कर्नाटक में होगी तेज बारिश
केरल, लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक और तेलंगाना में 6 जून को व्यापक वर्षा होने की उम्मीद है। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी भारी बारिश संभावित है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में छिटपुट से मध्यम वर्षा के साथ गरज-चमक और तेज हवाएं (40-60 किमी/घंटा) चल सकती हैं। केरल में 6-7 जून को अत्यधिक भारी वर्षा (20 सेमी तक) की संभावना है। तटीय कर्नाटक में लगातार भारी बारिश जारी रह सकती है।
बिहार और झारखंड में कैसा रहेगा मौसम
शनिवार को अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में व्यापक वर्षा होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और ओडिशा में छिटपुट से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक देखने को मिलेगी। अंडमान-निकोबार में 6 जून को भारी वर्षा और 8-10 जून तक ऐसी स्थिति बनी रह सकती है।
हिमाचल और उत्तराखंड के मौसम का हाल
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और पूर्वी राजस्थान में 6 जून को छिटपुट से मध्यम वर्षा संभावित है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज-चमक के साथ हल्की-मध्यम बारिश और 30-60 किमी/घंटा की हवाएं चल सकती हैं। पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी आंधी की संभावना है, जबकि तापमान में शनिवार के बाद धीरे-धीरे वृद्धि होने की उम्मीद है।
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में चलेंगी तेज हवाएं
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और विदर्भ में 6 जून को छिटपुट वर्षा के साथ गरज-चमक और आंधी आ सकती है। गुजरात, कोंकण-गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं। इन क्षेत्रों में 5-9 जून के दौरान कोंकण-गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भारी वर्षा की संभावना बनी हुई है।
तापमान में कितना आएगा बदलाव
शनिवार को उत्तर-पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में थोड़ी गिरावट के बाद वृद्धि होने की संभावना है, जबकि अन्य क्षेत्रों में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। कुछ जगहों पर गर्म और आर्द्र मौसम बना रहेगा। मछुआरों को समुद्री क्षेत्रों में सतर्क रहने की सलाह दी गई है। कुल मिलाकर देखें तो 6 जून को मानसून की सक्रियता से कई राज्यों में राहत भरी बारिश होगी।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें
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