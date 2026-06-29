कल का मौसम, 30 जून: मंगलवार को इन इलाकों में होगी भारी बारिश, गरज-चमक के साथ तेज हवाएं
आईएमडी के मुताबिक, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, 30 जून को देश के अधिकांश हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून सक्रिय रहेगा। पूर्वोत्तर, पूर्वी, मध्य, पश्चिमी तटीय और दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तर भारत के कई इलाकों में भी बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां बढ़ेंगी। कई क्षेत्रों में 40 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है। मौसम विभाग ने इसे लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है।
उत्तर भारत की बात करें तो उत्तराखंड में मंगलवार को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में भी गरज-चमक और तेज हवा का असर बना रहेगा। वहीं जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों में भी मौसम खराब रहने की संभावना है। लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों और नदी-नालों के आसपास जाने से बचने की सलाह दी गई है।
यहां हो सकती है भारी बारिश
पूर्वी, मध्य और पूर्वोत्तर भारत में बारिश का सबसे अधिक असर देखने को मिल सकता है। बिहार और ओडिशा में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। झारखंड में भी भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि गंगीय पश्चिम बंगाल और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल व सिक्किम में भारी वर्षा जारी रहने के आसार हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। मध्य भारत में मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में वर्षा की गतिविधियां तेज रहेंगी। कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है।
केरल और कर्नाटक में कैसा रहेगा मौसम
पश्चिमी और दक्षिणी भारत में भी मॉनसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा। गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और गुजरात के कई हिस्सों में बारिश जारी रहेगी। दक्षिण भारत में केरल, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश होगी। कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। केरल और तटीय कर्नाटक के कुछ इलाकों में अत्यधिक वर्षा भी हो सकती है। आईएमडी ने तेज हवाओं के दौरान सावधानी बरतने और मौसम विभाग की ताजा चेतावनियों पर नजर बनाए रखने की अपील की है।
झारखंड के 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी
झारखंड में 30 जून से भारी बारिश होने का अनुमान है। आईएमडी ने 9 जिलों के लिए इस संबंध में अलर्ट जारी किया है। झारखंड के नौ जिलों (सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, खूंटी, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद और जामताड़ा) के लिए मंगलवार सुबह 8.30 बजे से बुधवार सुबह 8.30 बजे तक भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है। एक जुलाई की सुबह 8.30 बजे से दो जुलाई की सुबह 8.30 बजे तक झारखंड के 18 जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। संभावित बारिश से झारखंड में औसत बारिश के आंकड़ों में अब तक दर्ज कमी कम होने की उम्मीद है। झारखंड में मॉनसून 12 जून को पहुंचा, लेकिन सोमवार तक यह 24 में से 22 जिलों में पहुंच सका है। अगले दो दिन झारखंड के बाकी हिस्सों में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए हालात अनुकूल हैं।
मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी
आईएमडी ने मुंबई के लिए 1, 2 और 3 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। विभाग के अनुसार, इस दौरान 30–40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं, गरज-चमक, आंधी और भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के अत्यधिक सक्रिय रहने से मुंबई महानगर क्षेत्र में जलभराव, यातायात बाधित होने और स्थानीय स्तर पर बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। तटीय ठाणे और रायगढ़ में भी भारी बारिश का अनुमान है, जबकि पालघर के लिए अत्यंत भारी वर्षा को देखते हुए उच्च स्तर का अलर्ट जारी किया गया है। सोमवार सुबह हुई लगातार बारिश से मरीन लाइंस, अंधेरी, मलाड, कुर्ला, मुलुंड समेत कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम देखा गया।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें
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