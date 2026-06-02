कल का मौसम, 3 जून: बुधवार को होगी झमाझम बारिश, IMD ने आंधी का भी दिया अलर्ट
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ क्षेत्र में भी 3 जून को मौसम सक्रिय रहेगा। इन इलाकों में कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर तेज आंधी की आशंका है।
3 जून को देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम का मिजाज काफी बदला हुआ रहेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ताजा प्रेस रिलीज में यह बताया गया है। दक्षिण-पश्चिम मानसून केरल की ओर तेजी से बढ़ रहा है और इसके प्रभाव से दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां तेज होंगी। उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के अनेक राज्यों में गरज-चमक देखने को मिलेगी और तेज हवाएं चलेंगी। कहीं-कहीं आंधी-तूफान की स्थिति बन सकती है।
उत्तर-पश्चिम भारत में जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों में मौसम सक्रिय रहेगा। मंगलवार को जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में तेज आंधी के साथ गरज-चमक की संभावना है। राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी भागों में भी आंधी, धूलभरी हवाएं और कहीं-कहीं ओलावृष्टि हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में धूलभरी आंधी की चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली-एनसीआर में भी हल्की बारिश या बूंदाबांदी के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिससे तापमान में कुछ राहत मिल सकती है।
बिहार, झारखंड के मौसम का हाल
पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में भी मौसम अस्थिर रहेगा। ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के विभिन्न क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ वर्षा होने की संभावना है। ओडिशा में 3 जून को 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाएं चल सकती हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की से मध्यम वर्षा का दौर जारी रहेगा। अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना भी जताई गई है।
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कैसा मौसम
मध्य भारत के राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ क्षेत्र में भी 3 जून को मौसम सक्रिय रहेगा। इन इलाकों में कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर तेज आंधी और 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं चलने की संभावना है। किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र के कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा क्षेत्र में भी बादल छाए रहने व कहीं-कहीं वर्षा होने की संभावना है।
केरल और तमिलनाडु में होगी बारिश
दक्षिण भारत की बात करें तो केरल, माहे और लक्षद्वीप में वर्षा की संभावना है। केरल में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल व कर्नाटक के तटीय और आंतरिक भागों में भी भारी वर्षा के आसार हैं। तेलंगाना, रायलसीमा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश होगी। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर हवाओं की गति 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना जताई गई है।
मंगलवार को कितना रहेगा तापमान
तापमान के लिहाज से उत्तर-पश्चिम भारत में 3 जून तक अधिकतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जबकि महाराष्ट्र में तापमान में गिरावट का रुख बना रहेगा। पूर्वी भारत में भी तापमान सामान्य से कुछ ऊपर रह सकता है। हालांकि बारिश और आंधी की गतिविधियों के कारण कई राज्यों में लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने नागरिकों को खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने को कहा है। मौसम संबंधी चेतावनियों पर लगातार नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें
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