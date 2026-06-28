कल का मौसम, 29 जून: सोमवार को होगी भारी बारिश, गरज-चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं

राजस्थान के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियों में अगले सप्ताह बढ़ोतरी होने का अनुमान है। राज्य के कुछ भागों में आगामी दिनों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। जुलाई के पहले सप्ताह में अधिक बारिश हो सकती है।

29 जून को देश के अधिकांश हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून सक्रिय रहेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ताजा प्रेस रिलीज में यह बताया गया है। पूर्वोत्तर, पूर्वी भारत, मध्य भारत और पश्चिमी तट के कई राज्यों में हल्की से मध्यम होगी। कई स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावना है। उत्तर-पश्चिम भारत में भी धीरे-धीरे मॉनसून की गतिविधियां बढ़ेंगी। मौसम विभाग ने कुछ राज्यों में गरज-चमक, बिजली गिरने और 40 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी जारी की है।

उत्तर भारत की बात करें तो सोमवार को उत्तराखंड में भारी वर्षा की शुरुआत होने के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश व राजस्थान के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना बनी रहेगी। मध्य भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में वर्षा की गतिविधियां तेज रहेंगी। पश्चिम मध्य प्रदेश में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी भारी वर्षा, आकाशीय बिजली और तेज हवाओं का दौर जारी रहने का अनुमान है।

बिहार, झारखंड में बारिश का अनुमान पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में 29 जून को मौसम सबसे अधिक सक्रिय रहने की संभावना है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी वर्षा का अनुमान है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी हो सकती है। बिहार और ओडिशा में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी भारी वर्षा की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश और असम-मेघालय के कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश हो सकती है। इन राज्यों में गरज-चमक और बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है।

दक्षिण और पश्चिम भारत में भी मॉनसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा। गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, गुजरात, तटीय कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा। कोंकण-गोवा में भारी वर्षा की संभावना है, जबकि मध्य महाराष्ट्र में भी कई स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। केरल, तटीय कर्नाटक और तेलंगाना में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है।

राजस्थान में कब तक जोर पकड़ेगी बारिश राजस्थान के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियों में अगले सप्ताह बढोतरी होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कुछ भागों में आगामी दिनों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। जुलाई के पहले सप्ताह में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर व कोटा उदयपुर संभाग के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। रविवार सुबह तक के 24 घंटों के दौरान राज्य में कई जगह हल्की से मध्यम बारिश हुई। इस दौरान पूर्वी भाग में एक-दो स्थानों पर भारी बारिश हुई। इसके साथ ही राज्य में तेज गर्मी का दौर जारी है। शनिवार को सर्वाधिक अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस फलोदी में रहा।