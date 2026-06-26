कल का मौसम, 27 जून: भीषण गर्मी से शनिवार को मिलेगी राहत, गरज-चमक के साथ होगी तेज बारिश

बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कई इलाकों में बारिश के साथ गरज-चमक की गतिविधियां जारी रहेंगी। उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, 27 जून को देश के अधिकांश हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून सक्रिय रहेगा। उत्तर-पश्चिम भारत में जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के कुछ इलाकों में भी गरज-चमक के साथ वर्षा हो सकती है। उत्तर प्रदेश में मौसम दोहरा रहेगा। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में लू चलने की आशंका बनी हुई है, जबकि कुछ स्थानों पर गरज-चमक और बारिश भी हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है।

पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में मॉनसून का प्रभाव सबसे अधिक देखने को मिलेगा। बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कई इलाकों में बारिश के साथ गरज-चमक की गतिविधियां जारी रहेंगी। उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी व्यापक वर्षा का दौर जारी रहेगा। कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं बिहार में कुछ इलाकों में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ मौसम खराब रहने का अनुमान है।

शनिवार को इन इलाकों में बरसेंगे बदरा दक्षिण और पश्चिम भारत में भी मॉनसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा। गोवा, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों में बारिश जारी रहेगी, जबकि कोंकण-गोवा में कहीं-कहीं भारी वर्षा की संभावना है। कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों, केरल, लक्षद्वीप, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में गरज-चमक के साथ वर्षा होने की संभावना है। तमिलनाडु, केरल और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को बिजली गिरने, तेज हवाओं और भारी बारिश के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है।

दिल्ली में हल्की बारिश की संभावना शुक्रवार को दिल्ली में सुबह आंशिक रूप से बादल छाए रहे और न्यूनतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी। अलग-अलग मौसम केंद्रों के आंकड़ों से पता चला है कि पालम में तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 0.5 डिग्री कम) और लोधी रोड पर 27.4 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 0.4 डिग्री ज़्यादा) दर्ज किया गया। रिज स्टेशन पर तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के हिसाब से सामान्य था।आयानगर में तापमान 27 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 0.6 डिग्री कम) दर्ज किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और बिजली कड़कने के साथ आंधी-तूफान और बहुत हल्की से हल्की बारिश का अनुमान जताया है। अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।