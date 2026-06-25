कल का मौसम 26 जून, शुक्रवार को 22 राज्यों में होगी भारी बारिश, आंधी तूफान और बिजली कड़कने की भी चेतावनी
कल यानी कि शुक्रवार 26 जून को देशभर के 22 राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान और बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की गई है। पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के राज्यों में बहुत भारी बरसात होगी।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने शुक्रवार (26 जून) को देशभर के ज्यादातर राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की है। जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक बारिश होगी, जबकि कई राज्यों में आंधी तूफान और बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की गई है। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, महाराष्ट्र, केरल समेत 22 राज्यों में कल भारी बारिश होगी।
जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कल बारिश होगी। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कल कहीं कहीं बारिश का अलर्ट है। जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख में कल तेज हवाएं चल सकती हैं, जिसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। इसके अलावा, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ में जोरदार बारिश होगी। छत्तीसगढ़ में सभी जगहों पर बारिश का अलर्ट है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में 26 जून को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आंधी चल सकती है।
पूर्वी भारत की बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में, गंगा के मैदानी इलाकों में बारिश होगी। बिहार, झारखंड, ओडिशा में भी कुछ जगहों पर बरसात का अलर्ट है। गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में 26 जून को तेज आंधी चलेगी। पूर्वोत्तर भारत के ज्यादार राज्यों में कल जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में पूरे इलाके में भारी बारिश होगी। अरुणाचल प्रदेश में आंधी तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी है। मेघालय में, नगालैंड, त्रिपुरा में बहुत भारी बारिश होगी। पश्चिमी भारत की बात करें तो यहां महाराष्ट्र में भी मॉनसून पहुंच गया है, जिसकी वजह से बारिश हो रही है।
कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में कल बारिश का अलर्ट है। मुंबई समेत कई शहरों में मॉनसून की बारिश होगी। कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में कहीं-कहीं तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। दक्षिण भारत के लिए मौसम विभाग ने कहा है कि तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में बारिश की चेतावनी है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना में, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम में कल बारिश होगी। रायलसीमा में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तटीय कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप में, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण कर्नाटक, तेलंगाना में, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा में काफी ज्यादा व्यापक बारिश होगी। कल कर्नाटक में तेज हवाएं चलने वाली है।
वहीं, उत्तर भारत के कुछ राज्यों में कुछ जगह हीटवेव का भी अलर्ट है। कल झारखंड में, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हीटवेव की स्थिति रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। उसके बाद इसमें पांच डिग्री तक की गिरावट आएगी। मध्य भारत में भी तापमान में कुछ दो डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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