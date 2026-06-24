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कल का मौसम 25 जून, इन राज्यों में होगी भारी बारिश, आंधी तूफान और बिजली कड़कने की भी चेतावनी

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मौसम विभाग (IMD) ने 25 जून को ज्यादातर राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान और बिजली कड़कने का अलर्ट जारी किया है। जम्मू से लेकर केरल तक, और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक बारिश होगी।

कल का मौसम 25 जून, इन राज्यों में होगी भारी बारिश, आंधी तूफान और बिजली कड़कने की भी चेतावनी

देशभर के ज्यादातर राज्यों में कल यानी कि 25 जून को बारिश होगी। कहीं भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है तो कहीं हल्की बरसात होगी। इसके अलावा, आंधी तूफान और तेज बिजली कड़कने का भी अलर्ट है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक समेत ज्यादातर राज्यों में बारिश होगी।

उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कल बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश होगी। चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली में तेज हवाओं के साथ आंधी चल सकती है। इस दौरान आंधी की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है।

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी कल बारिश होगी। विदर्भ, मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाकों में तेज हवाओं और कहीं कहीं आंधी तूफान और बिजली कड़कने का अलर्ट है। विदर्भ के इलाकों में कल भारी बारिश होगी। अंडमान और निकोबार द्वीप, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भारी बारिश होगी। बिहार, झारखंड में भारी बारिश का अलर्ट है। ओडिशा में भी ऐसा ही मौसम रहने वाला है। इन राज्यों में बिजली कड़कने की भी चेतावनी जारी की गई है।

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पूर्वोत्तर राज्यों में मॉनसून की वजह से ज्यादातर जगह तेज बारिश का दौर जारी है असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा में भारी बारिश होने वाली है। वहीं, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, गुजरात में कल बरसात होगी। गोवा और कोंकण में आंधी तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी है। वहीं, दक्षिण भारत के लिए मौसम विभाग का कहना है कि तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा में बारिश होगी। केरल, माहे, तेलंगाना में तेज बारिश का अलर्ट है। 25 जून को केरल, माहे, लक्षद्वीप में आंधी तूफान और बिजली कड़ने का अलर्ट जारी किया गया है।

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वहीं, तापमान की बात करें तो महाराष्ट्र में अधिकतम तापमान में कल तक धीरे धीरे दो से चार डिग्री की गिरावट आएगी। हालांकि, उसके कुछ दिन बाद फिर से दो से चार डिग्री तक बढ़ जाएगा। वहीं, पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ जगह हीटवेव चल सकती है।

पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो उत्तर प्रदेश, विदर्भ के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान 40-43 डिग्री तक रहा। पूर्वी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना में कुछ अलग अलग जगहों पर भी तापमान इसी तरह का रहा, लेकिन बाकी इलाकों में यह 40 से नीचे रहा। दिन के समय अब भी यूपी समेत कुछ राज्यों में गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग का कहना है कि यूपी के कुछ इलाकों में अगले दो से तीन दिनों में मॉनसून आ जाएगा, जिससे बारिश का दौर लंबे समय तक चलेगा।

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Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

मीडिया में अवॉर्ड्स.
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।

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