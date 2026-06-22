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कल का मौसम, 23 जून: मंगलवार को होगी झमाझम बारिश, गरज-चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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महाराष्ट्र, गोवा, दक्षिण गुजरात, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है। कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने के आसार हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है।

कल का मौसम, 23 जून: मंगलवार को होगी झमाझम बारिश, गरज-चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की प्रेस रिलीज के अनुसार, 23 जून को देश के अधिकांश हिस्सों में मॉनसूनी गतिविधियां सक्रिय रहेंगी। पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक बारिश होने की संभावना है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा के साथ कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी भारी वर्षा का दौर जारी रहने की संभावना है।

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पूर्वी और मध्य भारत के राज्यों में भी मौसम सक्रिय रहेगा। ओडिशा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में गरज-चमक, बिजली व तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। मॉनसून की प्रगति के कारण इन राज्यों में किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में उमस और गर्मी बनी रह सकती है। कहीं-कहीं लू जैसी परिस्थितियां भी देखने को मिल सकती हैं।

महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात में कैसा रहेगा मौसम

पश्चिमी और दक्षिणी भारत में मॉनसून और अधिक मजबूत होता दिखाई देगा। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात के दक्षिणी हिस्सों, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में व्यापक वर्षा गतिविधियां जारी रहेंगी। पश्चिमी तट के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। गुजरात के दक्षिणी जिलों में भी बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि राज्य के कुछ उत्तरी भाग थोड़ा शुष्क रह सकते हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश व तेज हवाएं चल सकती हैं। पश्चिमी विक्षोभ और मॉनसूनी प्रभाव के संयुक्त असर से तापमान में कुछ गिरावट दर्ज होने की संभावना है।

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हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से यातायात बाधित

हिमाचल के चंबा जिले में सोमवार को बर्फबारी के कारण डलहौजी-लक्कड़मंडी-खज्जियार मार्ग पर लगभग दो घंटे तक यातायात बाधित रहा। अधिकारियों ने बताया कि अचानक हुई बर्फबारी ने सभी को हैरान कर दिया, जिससे कई पर्यटकों के वाहन लंबे समय के लिए जाम में फंस गए। हालांकि, डलहौजी आए पर्यटक इस महीने में बर्फबारी देखकर बेहद खुश नजर आए। पीडब्ल्यूडी के डलहौजी संभाग ने यातायात सुचारु करने के लिए तुरंत मिट्टी, पत्थर या भारी सामान हटाने वाली बड़ी निर्माण मशीनें तैनात कीं। शिमला मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले चार दिनों यानी शुक्रवार तक राज्य में चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में अलग-अलग स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश होगी। साथ ही, बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है।

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अरुणाचल में मंगलवार से भारी बारिश

आईएमडी ने अरुणाचल के लिए जारी अपने पूर्वानुमान में कहा कि राज्य के कई हिस्सों में मंगलवार को भारी बारिश होने और बिजली गिरने की संभावना है। मंगलवार को पश्चिम कमेंग, पूर्वी कमेंग, पापुम पारे, पश्चिम सियांग, निचली दिबांग घाटी, लोहित और नामसाई जिलों में अलग-अलग स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश होने और बिजली गिरने की संभावना है। बुधवार को भी राज्य के कई हिस्सों में मौसम खराब रह सकता है। उस दिन पश्चिम कमेंग, पापुम पारे, पश्चिम सियांग, निचली दिबांग घाटी और ऊपरी सियांग जिलों में छिटपुट स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश होने और बिजली गिरने की संभावना है। गुरुवार को राज्य के अधिकांश हिस्सों में अलग-अलग स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश होने और बिजली गिरने की संभावना है। तिरप, लोंगडिंग, चांगलांग, पूर्वी सियांग, पश्चिम कमेंग और पापुम पारे जिलों के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है।

कश्मीर में भारी बारिश और ओलावृष्टि

कश्मीर के बड़े हिस्से में सोमवार को भारी बारिश हुई, जबकि कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई जिससे श्रीनगर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। श्रीनगर शहर सहित घाटी के कई हिस्सों में दोपहर में भारी बारिश हुई, जिससे दिन के तापमान में कई डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। श्रीनगर और अनंतनाग जिले के कुछ हिस्सों से ओलावृष्टि की सूचना मिली है। अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश के कारण श्रीनगर के पुराने इलाके में जलभराव हो गया। बारिश का पानी जमा होने से कुछ इलाके जलमग्न हो गए। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में पानी निकालने का अभियान शुरू कर दिया है।

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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