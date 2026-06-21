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कल का मौसम, 22 जून: सोमवार को इन इलाकों में होगी बारिश, गरज-चमक के साथ आंधी की आशंका

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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उत्तर-पश्चिम भारत के कई राज्यों में सोमवार को मौसम सक्रिय बना रहेगा। बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनेक स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश होने के आसार हैं। दिल्ली, हरियाणा के मौसम का हाल जानिए।

कल का मौसम, 22 जून: सोमवार को इन इलाकों में होगी बारिश, गरज-चमक के साथ आंधी की आशंका

22 जून को देश के कई हिस्सों में मॉनसूनी गतिविधियां तेज रहने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ताजा प्रेस रिलीज में यह जानकारी सामने आई है। पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी तट और दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में बारिश देखने को मिल सकती है। कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने और भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी भी जारी की गई है। इसे लेकर लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है।

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पूर्वोत्तर भारत में मौसम सबसे अधिक सक्रिय रहने का अनुमान है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश का दौर जारी रहेगा। असम और मेघालय में 22 जून तक कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में भी भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। सिक्किम और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में भी तेज वर्षा की गतिविधियां जारी रह सकती हैं, जिससे भूस्खलन और जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

बिहार और बंगाल में बारिश के आसार

पूर्वी और उत्तर-पश्चिम भारत के राज्यों में भी सोमवार को मौसम बदला हुआ रहेगा। बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर के कुछ इलाकों में भी आंधी, बिजली और हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गर्म और उमस भरा मौसम बना रह सकता है। कहीं-कहीं लू जैसी परिस्थितियां भी देखने को मिल सकती हैं।

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महाराष्ट्र, गोवा के मौसम का हाल जानिए

पश्चिम भारत में महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और मराठवाड़ा क्षेत्र में वर्षा की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। खासकर कोंकण और गोवा में 22 जून से वर्षा का दायरा और तीव्रता बढ़ेगी। कई स्थानों पर व्यापक बारिश दर्ज की जा सकती है। मध्य महाराष्ट्र में भी गरज-चमक और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। गुजरात के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।

कर्नाटक, तेलंगाना में बरसेंगे बदरा

दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और रायलसीमा क्षेत्र में छिटपुट से लेकर मध्यम बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा में गरज-चमक के साथ वर्षा हो सकती है। केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मॉनसून की सक्रियता बनी रहेगी, जबकि तेलंगाना में भी स्थानीय स्तर पर बारिश की संभावना है। इसे देखते हुए मछुआरों को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है।

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कोलकाता में हुई जमकर बारिश

कोलकाता और दक्षिण बंगाल के कई जिलों में रविवार सुबह तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। इससे शहर के कई हिस्सों में जलभराव हो गया, पेड़ उखड़ गए और कुछ इलाकों में सामान्य आवाजाही प्रभावित हुई। लगभग एक घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश से पाटुली, जादवपुर, कस्बा, सियालदह और कांकुरगाछी सहित कई इलाके जलमग्न हो गए। निचले इलाकों में पानी घुसने से निवासियों को काफी परेशानी हुई, हालांकि बाद में जल निकासी के काम से कुछ जगहों पर पानी का स्तर कम हुआ है। मौसम विभाग ने उत्तर बंगाल के कई जिलों के लिए रेड और येलो अलर्ट भी जारी किया है और चेतावनी दी है कि राज्य भर में मॉनसून सक्रिय होने के साथ आने वाले दिनों में भारी बारिश और आंधी-तूफान आ सकता है।

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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