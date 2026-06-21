कल का मौसम, 22 जून: सोमवार को इन इलाकों में होगी बारिश, गरज-चमक के साथ आंधी की आशंका

उत्तर-पश्चिम भारत के कई राज्यों में सोमवार को मौसम सक्रिय बना रहेगा। बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनेक स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश होने के आसार हैं। दिल्ली, हरियाणा के मौसम का हाल जानिए।

22 जून को देश के कई हिस्सों में मॉनसूनी गतिविधियां तेज रहने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ताजा प्रेस रिलीज में यह जानकारी सामने आई है। पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी तट और दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में बारिश देखने को मिल सकती है। कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने और भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी भी जारी की गई है। इसे लेकर लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है।

पूर्वोत्तर भारत में मौसम सबसे अधिक सक्रिय रहने का अनुमान है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश का दौर जारी रहेगा। असम और मेघालय में 22 जून तक कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में भी भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। सिक्किम और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में भी तेज वर्षा की गतिविधियां जारी रह सकती हैं, जिससे भूस्खलन और जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

बिहार और बंगाल में बारिश के आसार पूर्वी और उत्तर-पश्चिम भारत के राज्यों में भी सोमवार को मौसम बदला हुआ रहेगा। बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर के कुछ इलाकों में भी आंधी, बिजली और हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गर्म और उमस भरा मौसम बना रह सकता है। कहीं-कहीं लू जैसी परिस्थितियां भी देखने को मिल सकती हैं।

महाराष्ट्र, गोवा के मौसम का हाल जानिए पश्चिम भारत में महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और मराठवाड़ा क्षेत्र में वर्षा की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। खासकर कोंकण और गोवा में 22 जून से वर्षा का दायरा और तीव्रता बढ़ेगी। कई स्थानों पर व्यापक बारिश दर्ज की जा सकती है। मध्य महाराष्ट्र में भी गरज-चमक और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। गुजरात के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।

कर्नाटक, तेलंगाना में बरसेंगे बदरा दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और रायलसीमा क्षेत्र में छिटपुट से लेकर मध्यम बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा में गरज-चमक के साथ वर्षा हो सकती है। केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मॉनसून की सक्रियता बनी रहेगी, जबकि तेलंगाना में भी स्थानीय स्तर पर बारिश की संभावना है। इसे देखते हुए मछुआरों को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है।