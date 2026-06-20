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कल का मौसम, 21 जून: रविवार को 20 राज्यों में होगी बारिश, आंधी की आशंका; IMD अलर्ट

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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उत्तर-पश्चिम भारत के राज्यों में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक होने की संभावना है।

कल का मौसम, 21 जून: रविवार को 20 राज्यों में होगी बारिश, आंधी की आशंका; IMD अलर्ट

21 जून को देश के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून से जुड़ी गतिविधियां जारी रहेंगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ताजा प्रेस रिलीज में यह जानकारी दी गई है। रविवार को करीब 20 राज्यों में बारिश होने का अनुमान है। दक्षिण-पश्चिम मॉनसून धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से पूर्वी, मध्य, दक्षिणी व पूर्वोत्तर भारत के अनेक राज्यों में बारिश का दौर देखने को मिलेगा। कई क्षेत्रों में गरज-चमक, तेज हवाओं और बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है। विशेष रूप से उन इलाकों में सतर्क रहने को कहा गया है जहां भारी वर्षा और आकाशीय बिजली की आशंका बनी हुई है।

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उत्तर-पश्चिम भारत के राज्यों में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है, जिससे कुछ क्षेत्रों में भूस्खलन और सड़क यातायात प्रभावित हो सकता है। राजस्थान के पूर्वी भागों में भी छिटपुट बारिश देखने को मिल सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रहने का अनुमान है।

बंगाल और मध्य प्रदेश के मौसम का हाल

पूर्वी और मध्य भारत में मॉनसून की सक्रियता अधिक बनी रहेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अनेक जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। बिहार और झारखंड के कुछ इलाकों में भारी बारिश भी दर्ज की जा सकती है। ओडिशा और गंगीय पश्चिम बंगाल में गरज-चमक के साथ तेज वर्षा के आसार हैं। छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी मॉनसूनी बादल सक्रिय रहेंगे, जिससे किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि मौसम विभाग ने बिजली गिरने की आशंका वाले क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है।

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असम, मेघालय में कैसा रहेगा मौसम

पूर्वोत्तर भारत में बारिश की गतिविधियां सबसे अधिक प्रभावी रहने की संभावना है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में व्यापक स्तर पर वर्षा होने का अनुमान है। इनमें से कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। मेघालय और असम के कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा के कारण जलभराव और स्थानीय बाढ़ जैसी स्थिति बनने की आशंका जताई गई है। पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन का खतरा भी बना रह सकता है। लगातार बारिश के कारण नदियों और जलाशयों के जलस्तर में वृद्धि देखने को मिल सकती है, इसलिए स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।

महाराष्ट्र, गोवा पर मॉनसून का असर

पश्चिमी भारत में महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात के कई हिस्सों में मॉनसूनी गतिविधियां जारी रहेंगी। कोंकण और गोवा क्षेत्र में मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है। मुंबई और आसपास के इलाकों में भी रुक-रुक कर बारिश हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश दर्ज की जा सकती है। गुजरात के दक्षिणी और तटीय क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार हैं। अरब सागर से आने वाली नम हवाओं के कारण इन क्षेत्रों में उमस बढ़ सकती है, हालांकि बारिश के चलते तापमान में कुछ गिरावट देखने को मिलेगी।

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केरल, कर्नाटक में होगी भारी बारिश

दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी मौसम सक्रिय बना रहेगा। केरल और तटीय कर्नाटक में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। आंतरिक कर्नाटक में भी गरज-चमक के साथ वर्षा हो सकती है। तमिलनाडु के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बौछारों के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है।

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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