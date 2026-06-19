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कल का मौसम, 20 जून: शनिवार को होगी भारी बारिश, आंधी की चेतावनी; IMD का अलर्ट

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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शनिवार को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में छिटपुट से मध्यम बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बिजली गिरने के साथ 30 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाएं चलेंगी।

कल का मौसम, 20 जून: शनिवार को होगी भारी बारिश, आंधी की चेतावनी; IMD का अलर्ट

20 जून को देश के विभिन्न राज्यों में मौसम काफी सक्रिय रहने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ताजा प्रेस रिलीज में यह बताया गया है। दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की उत्तरी सीमा फिलहाल सोलापुर, हैदराबाद, रांची, जमुई, मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्रों से गुजर रही है। 23 जून के आसपास महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। 20 जून को उत्तर भारत, पूर्वी भारत और दक्षिणी इलाकों में वर्षा होगी। इस दौरान गरज-चमक के साथ तेज हवाएं और कुछ स्थानों पर लू की स्थिति बनी रहेगी।

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उत्तर-पश्चिम भारत में शनिवार को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में छिटपुट से लेकर मध्यम वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज-चमक के साथ 30-50 किमी/घंटा की रफ्तार वाली हवाएं चल सकती हैं। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी छिटपुट वर्षा व गरज-चमक की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी आंधी चल सकती है और फसल नुकसान का खतरा रहेगा। अधिकतम तापमान में खास बदलाव नहीं होगा।

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बिहार और झारखंड के मौसम का हाल

पूर्वी और उत्तर-पूर्व भारत में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 20 जून को भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी है। ओडिशा में 20-21 जून के दौरान भारी बारिश संभव है। बिहार और झारखंड में छिटपुट से मध्यम वर्षा के साथ गरज-चमक और 40-60 किमी/घंटा की हवाएं चल सकती हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश की संभावना है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव और पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है। पूर्वी भारत में अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट संभव है।

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मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कैसा रहेगा मौसम

शनिवार को छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में छिटपुट वर्षा व गरज-चमक रहेगी। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और गुजरात क्षेत्र में भी मध्यम गतिविधियां संभव हैं। कोकण-गोवा में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इन क्षेत्रों में 19-20 जून को लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है, खासकर विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में। अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ऊपर रह सकता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतनी जरूरी हैं।

केरल, तमिलनाडु में होगी भारी बारिश

केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में वर्षा की अच्छी गतिविधि रहेगी। केरल और लक्षद्वीप में 20-25 जून के दौरान भारी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, तेलंगाना और रायलसीमा में छिटपुट भारी बारिश होगी। साथ ही गरज-चमक और तेज हवाएं (40-60 किमी/घंटा) चल सकती हैं। 20 जून को तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी वर्षा बढ़ेगी। इन क्षेत्रों में गरम और नम मौसम बना रहेगा, जिससे मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। IMD ने भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में सतर्क रहने, पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और निचले इलाकों में जलजमाव से बचाव की अपील की है।

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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