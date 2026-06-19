कल का मौसम, 20 जून: शनिवार को होगी भारी बारिश, आंधी की चेतावनी; IMD का अलर्ट

शनिवार को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में छिटपुट से मध्यम बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बिजली गिरने के साथ 30 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाएं चलेंगी।

20 जून को देश के विभिन्न राज्यों में मौसम काफी सक्रिय रहने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ताजा प्रेस रिलीज में यह बताया गया है। दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की उत्तरी सीमा फिलहाल सोलापुर, हैदराबाद, रांची, जमुई, मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्रों से गुजर रही है। 23 जून के आसपास महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। 20 जून को उत्तर भारत, पूर्वी भारत और दक्षिणी इलाकों में वर्षा होगी। इस दौरान गरज-चमक के साथ तेज हवाएं और कुछ स्थानों पर लू की स्थिति बनी रहेगी।

उत्तर-पश्चिम भारत में शनिवार को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में छिटपुट से लेकर मध्यम वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज-चमक के साथ 30-50 किमी/घंटा की रफ्तार वाली हवाएं चल सकती हैं। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी छिटपुट वर्षा व गरज-चमक की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी आंधी चल सकती है और फसल नुकसान का खतरा रहेगा। अधिकतम तापमान में खास बदलाव नहीं होगा।

बिहार और झारखंड के मौसम का हाल पूर्वी और उत्तर-पूर्व भारत में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 20 जून को भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी है। ओडिशा में 20-21 जून के दौरान भारी बारिश संभव है। बिहार और झारखंड में छिटपुट से मध्यम वर्षा के साथ गरज-चमक और 40-60 किमी/घंटा की हवाएं चल सकती हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश की संभावना है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव और पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है। पूर्वी भारत में अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट संभव है।

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कैसा रहेगा मौसम शनिवार को छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में छिटपुट वर्षा व गरज-चमक रहेगी। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और गुजरात क्षेत्र में भी मध्यम गतिविधियां संभव हैं। कोकण-गोवा में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इन क्षेत्रों में 19-20 जून को लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है, खासकर विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में। अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ऊपर रह सकता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतनी जरूरी हैं।