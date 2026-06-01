कल का मौसम, 2 जून: IMD ने दी खुशखबरी; मंगलवार को इन इलाकों में होगी बारिश, आंधी का अलर्ट

Kal Ka Mausam: मौसम विभाग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में मंगलवार को हल्की से मध्यम वर्षा होगी। कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है।

2 जून को देश के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश और आंधी का दौर जारी रहने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ताजा प्रेस रिलीज से यह जानकारी सामने आई है। उत्तर-पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ और ऊपरी हवा के चक्रवाती प्रभाव से हल्की से मध्यम वर्षा होगी। इस दौरान गरज, बिजली और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं चलने की उम्मीद है। दिल्ली-एनसीआर समेत हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में दोपहर से शाम तक हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही, धूल भरी आंधी और तेज हवाएं (40-60 किमी/घंटा) संभव हैं। अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है, लेकिन बादल और बारिश से गर्मी का असर कम रहेगा।

अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में मंगलवार को हल्की से मध्यम वर्षा होगी। कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। सिक्किम और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में भी गरज-चमक के साथ बारिश रहेगी। ओडिशा, झारखंड और बिहार में हल्की से मध्यम वर्षा व 40-50 किमी/घंटे की तेज हवाएं चलेंगी। ओडिशा में आंधी (50-70 किमी/घंटा) की चेतावनी जारी की गई है। इन राज्यों में नमी भरी गर्मी बनी रहेगी, खासकर बिहार में 3 जून से हीट वेव की आशंका है।

केरल और तमिलनाडु के मौसम का हाल केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 2 जून को हल्की से मध्यम वर्षा होगी। साथ ही गरज, बिजली और 40-50 किमी/घंटे की हवाएं चलने की संभावना है। रायलसीमा, आंतरिक कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश में 50-70 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। कुछ स्थानों पर भारी से अत्यधिक भारी वर्षा भी हो सकती है। इससे बाढ़ और जलभराव जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

मध्य प्रदेश और राजस्थान में कैसा मौसम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और गोवा में 2 जून को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान गरज-चमक और तेज हवाएं चलेंगी। पश्चिम मध्य प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में ओले गिरने की भी आशंका है। गुजरात और महाराष्ट्र में तेज हवाएं चल सकती हैं। ऐसे में अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे कमी आएगी, लेकिन कुछ इलाकों में गर्मी और उमस बनी रहेगी।