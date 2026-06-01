कल का मौसम, 2 जून: IMD ने दी खुशखबरी; मंगलवार को इन इलाकों में होगी बारिश, आंधी का अलर्ट
Kal Ka Mausam: मौसम विभाग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में मंगलवार को हल्की से मध्यम वर्षा होगी। कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है।
2 जून को देश के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश और आंधी का दौर जारी रहने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ताजा प्रेस रिलीज से यह जानकारी सामने आई है। उत्तर-पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ और ऊपरी हवा के चक्रवाती प्रभाव से हल्की से मध्यम वर्षा होगी। इस दौरान गरज, बिजली और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं चलने की उम्मीद है। दिल्ली-एनसीआर समेत हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में दोपहर से शाम तक हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही, धूल भरी आंधी और तेज हवाएं (40-60 किमी/घंटा) संभव हैं। अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है, लेकिन बादल और बारिश से गर्मी का असर कम रहेगा।
अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में मंगलवार को हल्की से मध्यम वर्षा होगी। कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। सिक्किम और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में भी गरज-चमक के साथ बारिश रहेगी। ओडिशा, झारखंड और बिहार में हल्की से मध्यम वर्षा व 40-50 किमी/घंटे की तेज हवाएं चलेंगी। ओडिशा में आंधी (50-70 किमी/घंटा) की चेतावनी जारी की गई है। इन राज्यों में नमी भरी गर्मी बनी रहेगी, खासकर बिहार में 3 जून से हीट वेव की आशंका है।
केरल और तमिलनाडु के मौसम का हाल
केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 2 जून को हल्की से मध्यम वर्षा होगी। साथ ही गरज, बिजली और 40-50 किमी/घंटे की हवाएं चलने की संभावना है। रायलसीमा, आंतरिक कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश में 50-70 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। कुछ स्थानों पर भारी से अत्यधिक भारी वर्षा भी हो सकती है। इससे बाढ़ और जलभराव जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।
मध्य प्रदेश और राजस्थान में कैसा मौसम
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और गोवा में 2 जून को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान गरज-चमक और तेज हवाएं चलेंगी। पश्चिम मध्य प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में ओले गिरने की भी आशंका है। गुजरात और महाराष्ट्र में तेज हवाएं चल सकती हैं। ऐसे में अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे कमी आएगी, लेकिन कुछ इलाकों में गर्मी और उमस बनी रहेगी।
मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट
देशभर में 2 जून को मानसून की सक्रियता बढ़ने से किसानों को फायदा हो सकता है। मगर भारी वर्षा, आंधी और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचने का डर बना रहेगा। मछुआरों को समुद्री क्षेत्रों में न जाने की सलाह दी गई है। लोगों को गरज-चमक के दौरान सुरक्षित रहने, इमारतों के अंदर रहने और खेतों में सावधानी बरतने की अपील की जाती है। IMD लगातार निगरानी रख रहा है और आगे की चेतावनियां जारी करेगा।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें
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