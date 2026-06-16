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कल का मौसम, 17 जून: भीषण गर्मी से मिलेगी राहत; बुधवार को होगी भारी बारिश, IMD अलर्ट जारी

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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पूर्वी भारत में बारिश की गतिविधियां तेज बनी रहेंगी। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं ओडिशा और झारखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश भी हो सकती है।

कल का मौसम, 17 जून: भीषण गर्मी से मिलेगी राहत; बुधवार को होगी भारी बारिश, IMD अलर्ट जारी

17 जून को देश के अलग-अलग हिस्सों में मॉनसून की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) की ताजा प्रेस रिलीज में यह जानकारी दी गई है। दक्षिण-पश्चिम मॉनसून धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से पूर्वी, मध्य, दक्षिणी और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का दौर बना रहेगा। कई क्षेत्रों में गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने और स्थानीय प्रशासन की चेतावनियों पर ध्यान देने की सलाह दी है। कई राज्यों में तापमान में गिरावट आने से भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है।

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दक्षिण भारत में मॉनसून सबसे अधिक सक्रिय रहने की संभावना है। बुधवार को केरल, कर्नाटक, गोवा और तमिलनाडु के अनेक इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की भी संभावना है। तटीय कर्नाटक और केरल के पश्चिमी घाट क्षेत्रों में तेज बारिश के चलते जलभराव और भूस्खलन जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी गरज-चमक के साथ बारिश होने का अनुमान है। दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों में आसमान बादलों से घिरा रहेगा और मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना रहेगा। लगातार वर्षा के कारण किसानों और बागवानी से जुड़े लोगों को लाभ मिलने की संभावना है।

बिहार, झारखंड में कैसा रहेगा मौसम

पूर्वी भारत में भी बारिश की गतिविधियां तेज बनी रहेंगी। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा के कई जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। ओडिशा और झारखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। गंगा के मैदानी क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे और कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल में कुछ स्थानों पर बिजली गिरने की आशंका भी बनी हुई है। मौसम विभाग ने लोगों को खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी है। बारिश के कारण दिन के तापमान में कमी आने और मौसम के अधिक आरामदायक बने रहने की संभावना है।

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अरुणाचल प्रदेश, असम में होगी बारिश

पूर्वोत्तर भारत में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश होने की संभावना है। मेघालय और असम के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज की जा सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लगातार बारिश के कारण नदियों और जलाशयों के जलस्तर में वृद्धि होने की संभावना है। मौसम विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। पूर्वोत्तर राज्यों में बादल छाए रहने के कारण तापमान सामान्य से नीचे रह सकता है।

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कैसा मौसम

मध्य भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ वर्षा होने की संभावना है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में तेज हवाएं चल सकती हैं व बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं। विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र में भी स्थानीय स्तर पर बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। कृषि कार्यों के लिए यह वर्षा लाभकारी साबित हो सकती है, हालांकि किसानों को बिजली और तेज हवाओं से सावधान रहने की सलाह दी गई है। बारिश के कारण दिन और रात के तापमान में गिरावट आने की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी।

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दिल्ली और हरियाणा का हाल जानिए

नई दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिमी हिमालयी राज्यों में मौसम बदलता हुआ दिखाई देगा। दिल्ली-एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पंजाब और राजस्थान में भी कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में वर्षा की गतिविधियां जारी रहेंगी। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भूस्खलन और सड़क बाधित होने जैसी स्थितियां बन सकती हैं।

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लेखक के बारे में

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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