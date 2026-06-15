कल का मौसम, 16 जून: मंगलवार को होगी झमाझम बारिश, तेज हवाओं से रहें सावधान; IMD अलर्ट

पूर्वी और मध्य भारत में मॉनसून का प्रभाव और अधिक मजबूत होने के आसार हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के अनेक क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। कुछ जगहों पर तेज बारिश हो सकती है।

16 जून को देश के अधिकांश हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा। दक्षिण-पश्चिम मॉनसून लगातार आगे बढ़ रहा है, जिसके प्रभाव से दक्षिण, पूर्वोत्तर, पूर्वी और मध्य भारत के कई राज्यों में व्यापक वर्षा होने की संभावना है। वहीं उत्तर-पश्चिम भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती सर्कुलेशन के कारण बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का दौर जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। लगातार हो रही बारिश के कारण कुछ क्षेत्रों में जलभराव और यातायात प्रभावित होने की आशंका भी जताई गई है।

उत्तर भारत की बात करें तो जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मंगलवार को बारिश के साथ गरज-चमक होने की संभावना है। पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रहेंगे। कई इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और मध्य भागों में भी बारिश और तेज हवाओं का प्रभाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। बारिश के कारण तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है।

बिहार और बंगाल के मौसम का हाल पूर्वी और मध्य भारत में मॉनसूनी गतिविधियां और तेज होने की संभावना है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। ओडिशा और झारखंड के कुछ इलाकों में भारी वर्षा की भी संभावना जताई गई है। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में भी वर्षा गतिविधियां बढ़ सकती हैं। छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बिजली गिरने तथा तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने किसानों को खेतों में काम करते समय सावधानी बरतने और खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों पर न रहने की सलाह दी है।

असम और मेघायल में कल होगी बारिश पूर्वोत्तर भारत में बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश होने की संभावना है। मेघालय और असम के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज की जा सकती है। लगातार हो रही वर्षा के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ने और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा भी बना रहेगा। मौसम विभाग ने स्थानीय प्रशासन और लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है।

केरल और कर्नाटक में कैसा है मौसम दक्षिण भारत में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय बना हुआ है। केरल, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और गोवा में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। केरल और कर्नाटक के कुछ जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। समुद्र तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने की संभावना को देखते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। लगातार बारिश से कई क्षेत्रों में तापमान सामान्य से नीचे रह सकता है।