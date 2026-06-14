कल का मौसम, 15 जून: सोमवार को होगी भारी बारिश, आंधी की भी आशंका; IMD अलर्ट जारी

सोमवार को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ क्षेत्र में बारिश व गरज-चमक की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। पूर्वी व पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में कहीं-कहीं तेज हवाओं के साथ आंधी और बारिश की संभावना है।

15 जून को देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम के अलग-अलग रंग देखने को मिलेंगे। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की प्रेस रिलीज में यह जानकारी दी गई है। दक्षिण-पश्चिम मॉनसून लगातार आगे बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से पूर्वी, मध्य व दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। उत्तर-पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों में हाल के दिनों की भीषण गर्मी से राहत मिलने के संकेत हैं।

उत्तर भारत की बात करें तो जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सोमवार को हल्की से मध्यम बारिश होगी। साथ ही, गरज-चमक की संभावना बनी हुई है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बादल छाए रह सकते हैं। कुछ स्थानों पर तेज हवाओं और गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर-पश्चिम भारत में तापमान सामान्य से नीचे रहने की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी।

बिहार, झारखंड में कैसा रहेगा मौसम पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में मॉनसूनी गतिविधियां और अधिक सक्रिय रहने की संभावना है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और ओडिशा के कई हिस्सों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी व्यापक वर्षा का दौर जारी रहने के आसार हैं। IMD के अनुसार मॉनसून की प्रगति के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं, जिससे इन क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियां मजबूत रह सकती हैं।

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मौसम का हाल मध्य भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ क्षेत्र में सोमवार को बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। पूर्वी व पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं-कहीं तेज हवाओं के साथ आंधी और बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ में भी कई स्थानों पर अच्छी वर्षा दर्ज होने का अनुमान है। इससे तापमान में गिरावट आएगी और पिछले दिनों की गर्मी से राहत मिलेगी।

केरल और कर्नाटक में होगी बारिश दक्षिण भारत में मौसम सबसे अधिक सक्रिय रहने की संभावना है। केरल, तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप में व्यापक वर्षा जारी रहेगी। कर्नाटक के आंतरिक भागों, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कई स्थानों पर बारिश तथा गरज-चमक की संभावना है। कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है। तटीय कर्नाटक और केरल में लगातार हो रही वर्षा के कारण स्थानीय स्तर पर जलभराव जैसी स्थितियां बन सकती हैं।