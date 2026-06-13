कल का मौसम, 14 जून: रविवार को होगी बारिश; गरज-चमक के साथ आंधी की आशंका, IMD अलर्ट

मध्य भारत के राज्यों में मौसम मिलाजुला रहने वाला है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में रविवार को कहीं-कहीं छिटपुट वर्षा के साथ गरज-चमक की संभावना है। वहीं विदर्भ में 16 जून तक हीट वेव की स्थिति बनी रह सकती है।

14 जून को उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम सक्रिय रहेगा। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में छिटपुट से लेकर भारी बारिश की संभावना है। इन क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ आंधी और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं चल सकती हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी रविवार के आसपास छिटपुट वर्षा और गरज-चमक वाली घटनाएं संभव हैं। अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 3-5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन न्यूनतम तापमान अभी भी सामान्य से नीचे रहने की उम्मीद है। इन राज्यों के किसानों और आम लोगों को आंधी-तूफान से सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत में मॉनसून की प्रगति के साथ भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में रविवार को छिटपुट से बिखरी बारिश संभावित है। उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी वर्षा हो सकती है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 14 से 18 जून के दौरान बारिश के साथ गरज-चमक की गतिविधियां रहेंगी। 14-16 जून के आसपास असम-मेघालय और अरुणाचल में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इन क्षेत्रों में 40-60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं और बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है, जिससे यातायात और कृषि प्रभावित हो सकते हैं।

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कैसा रहेगा मौसम मध्य भारत के राज्यों में मौसम मिलाजुला रहने वाला है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में रविवार को छिटपुट से बिखरी वर्षा और गरज-चमक की संभावना है। विदर्भ में 16 जून तक गर्म हवा की स्थिति बनी रह सकती है, जबकि मराठवाड़ा और तेलंगाना में रविवार के बाद राहत मिल सकती है। छत्तीसगढ़ में 14-16 जून के दौरान गरज के साथ 30-50 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं चलने की आशंका है। इन राज्यों के लोगों को लू से बचाव के उपाय अपनाने चाहिए, खासकर बुजुर्गों और बच्चों का ख्याल रखना जरूरी है। अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होने की संभावना है।

राजस्थान, गुजरात के मौसम का हाल राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में बारिश की गतिविधियां सीमित रहेंगी। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में 14 जून को छिटपुट वर्षा, गरज-चमक और धूल भरी आंधी संभव है। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 14-18 जून के दौरान छिटपुट बारिश के साथ आंधी की संभावना बनी रहेगी। राजस्थान के कुछ हिस्सों में रविवार तक लू का असर रहेगा, जिसके बाद तापमान में मामूली बदलाव आ सकता है। इन क्षेत्रों के किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहने की जरूरत है।