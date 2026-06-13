कल का मौसम, 14 जून: रविवार को होगी बारिश; गरज-चमक के साथ आंधी की आशंका, IMD अलर्ट
मध्य भारत के राज्यों में मौसम मिलाजुला रहने वाला है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में रविवार को कहीं-कहीं छिटपुट वर्षा के साथ गरज-चमक की संभावना है। वहीं विदर्भ में 16 जून तक हीट वेव की स्थिति बनी रह सकती है।
14 जून को उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम सक्रिय रहेगा। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में छिटपुट से लेकर भारी बारिश की संभावना है। इन क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ आंधी और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं चल सकती हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी रविवार के आसपास छिटपुट वर्षा और गरज-चमक वाली घटनाएं संभव हैं। अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 3-5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन न्यूनतम तापमान अभी भी सामान्य से नीचे रहने की उम्मीद है। इन राज्यों के किसानों और आम लोगों को आंधी-तूफान से सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत में मॉनसून की प्रगति के साथ भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में रविवार को छिटपुट से बिखरी बारिश संभावित है। उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी वर्षा हो सकती है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 14 से 18 जून के दौरान बारिश के साथ गरज-चमक की गतिविधियां रहेंगी। 14-16 जून के आसपास असम-मेघालय और अरुणाचल में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इन क्षेत्रों में 40-60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं और बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है, जिससे यातायात और कृषि प्रभावित हो सकते हैं।
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कैसा रहेगा मौसम
मध्य भारत के राज्यों में मौसम मिलाजुला रहने वाला है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में रविवार को छिटपुट से बिखरी वर्षा और गरज-चमक की संभावना है। विदर्भ में 16 जून तक गर्म हवा की स्थिति बनी रह सकती है, जबकि मराठवाड़ा और तेलंगाना में रविवार के बाद राहत मिल सकती है। छत्तीसगढ़ में 14-16 जून के दौरान गरज के साथ 30-50 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं चलने की आशंका है। इन राज्यों के लोगों को लू से बचाव के उपाय अपनाने चाहिए, खासकर बुजुर्गों और बच्चों का ख्याल रखना जरूरी है। अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होने की संभावना है।
राजस्थान, गुजरात के मौसम का हाल
राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में बारिश की गतिविधियां सीमित रहेंगी। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में 14 जून को छिटपुट वर्षा, गरज-चमक और धूल भरी आंधी संभव है। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 14-18 जून के दौरान छिटपुट बारिश के साथ आंधी की संभावना बनी रहेगी। राजस्थान के कुछ हिस्सों में रविवार तक लू का असर रहेगा, जिसके बाद तापमान में मामूली बदलाव आ सकता है। इन क्षेत्रों के किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहने की जरूरत है।
केरल, कर्नाटक में सक्रिय मॉनसून
दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मॉनसून सक्रिय रहेगा। केरल और कर्नाटक तट पर 14-18 जून के दौरान व्यापक वर्षा संभावित है, जबकि केरल में भारी बारिश की चेतावनी है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तेलंगाना में छिटपुट वर्षा और गरज-चमक के साथ 30-50 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं चल सकती हैं। लक्षद्वीप में भी बारिश का दौर रहेगा। इन राज्यों में बाढ़, जलभराव और फसल क्षति की आशंका को देखते हुए मछुआरों और आम जनता को सावधानी बरतनी चाहिए।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें
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