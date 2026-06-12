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कल का मौसम, 13 जून: शनिवार को होगी झमाझम बारिश, तेज हवाएं भी चलेंगी; IMD ने जारी किया अलर्ट

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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उत्तर भारत में शनिवार को मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ सकता है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाएं चलने के आसार हैं। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में बारिश होगी।

कल का मौसम, 13 जून: शनिवार को होगी झमाझम बारिश, तेज हवाएं भी चलेंगी; IMD ने जारी किया अलर्ट

13 जून को देश के कई हिस्सों में मौसम सक्रिय रहेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ओर से यह जानकारी दी गई है। दक्षिण-पश्चिम मॉनसून पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ चुका है। अगले दो-तीन दिनों में मॉनसून के महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ के अन्य भागों में भी पहुंचने की संभावना है। इसके प्रभाव से पूर्वी और मध्य भारत में भारी बारिश का असर देखने को मिलेगा।

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उत्तर भारत की बात करें तो जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में शनिवार को बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। राजस्थान के कई हिस्सों में भी मौसम बदला रहेगा और कहीं-कहीं धूल भरी आंधी तथा गरज-चमक देखने को मिल सकती है। दिल्ली-एनसीआर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है।

बिहार, झारखंड में बारिश का अनुमान

पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश की गतिविधियां तेज रहने का अनुमान है। बिहार में 13 जून को कई स्थानों पर वर्षा होने के साथ कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है। ओडिशा और झारखंड में भी वर्षा और तेज हवाओं का दौर जारी रहने की संभावना है। उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में लगातार भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे कुछ क्षेत्रों में जलभराव और भूस्खलन जैसी स्थितियां बन सकती हैं।

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अरुणाचल प्रदेश, असम के मौसम का हाल

पूर्वोत्तर भारत के राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में व्यापक वर्षा का सिलसिला जारी रहेगा। कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। असम और मेघालय में अगले कुछ दिनों के दौरान भारी वर्षा का अनुमान जताया गया है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में भी लगातार बारिश से नदी-नालों का जलस्तर बढ़ सकता है।

मध्य प्रदेश, गुजरात में चलेंगी तेज हवाएं

मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कहीं-कहीं बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। हालांकि विदर्भ और मराठवाड़ा में गर्मी का असर अभी भी बना रहेगा। मौसम विभाग ने विदर्भ, मराठवाड़ा और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हीटवेव की स्थिति बने रहने की चेतावनी दी है। पश्चिम राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में भी 13 जून तक लू चलने की संभावना है।

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केरल, तमिलनाडु में कैसा रहेगा मौसम

दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और कर्नाटक के आंतरिक भागों में बारिश का दौर जारी रहेगा। केरल और तटीय कर्नाटक में व्यापक वर्षा होने की संभावना है, जबकि तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने मछुआरों को बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के कई हिस्सों में समुद्र में न जाने की सलाह दी है क्योंकि इन क्षेत्रों में तेज हवाएं और खराब समुद्री परिस्थितियां बनी रह सकती हैं।

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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