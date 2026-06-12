कल का मौसम, 13 जून: शनिवार को होगी झमाझम बारिश, तेज हवाएं भी चलेंगी; IMD ने जारी किया अलर्ट

उत्तर भारत में शनिवार को मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ सकता है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाएं चलने के आसार हैं। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में बारिश होगी।

13 जून को देश के कई हिस्सों में मौसम सक्रिय रहेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ओर से यह जानकारी दी गई है। दक्षिण-पश्चिम मॉनसून पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ चुका है। अगले दो-तीन दिनों में मॉनसून के महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ के अन्य भागों में भी पहुंचने की संभावना है। इसके प्रभाव से पूर्वी और मध्य भारत में भारी बारिश का असर देखने को मिलेगा।

उत्तर भारत की बात करें तो जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में शनिवार को बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। राजस्थान के कई हिस्सों में भी मौसम बदला रहेगा और कहीं-कहीं धूल भरी आंधी तथा गरज-चमक देखने को मिल सकती है। दिल्ली-एनसीआर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है।

बिहार, झारखंड में बारिश का अनुमान पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश की गतिविधियां तेज रहने का अनुमान है। बिहार में 13 जून को कई स्थानों पर वर्षा होने के साथ कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है। ओडिशा और झारखंड में भी वर्षा और तेज हवाओं का दौर जारी रहने की संभावना है। उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में लगातार भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे कुछ क्षेत्रों में जलभराव और भूस्खलन जैसी स्थितियां बन सकती हैं।

अरुणाचल प्रदेश, असम के मौसम का हाल पूर्वोत्तर भारत के राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में व्यापक वर्षा का सिलसिला जारी रहेगा। कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। असम और मेघालय में अगले कुछ दिनों के दौरान भारी वर्षा का अनुमान जताया गया है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में भी लगातार बारिश से नदी-नालों का जलस्तर बढ़ सकता है।

मध्य प्रदेश, गुजरात में चलेंगी तेज हवाएं मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कहीं-कहीं बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। हालांकि विदर्भ और मराठवाड़ा में गर्मी का असर अभी भी बना रहेगा। मौसम विभाग ने विदर्भ, मराठवाड़ा और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हीटवेव की स्थिति बने रहने की चेतावनी दी है। पश्चिम राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में भी 13 जून तक लू चलने की संभावना है।