कल का मौसम, 10 जून: IMD ने दी खुशखबरी, बुधवार को होगी झमाझम बारिश; आंधी की भी चेतावनी

उत्तर भारत में बुधवार को मौसम दो अलग-अलग रूपों में दिखाई देगा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों में अभी भी लू जैसी स्थिति बनी रह सकती है। दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे।

दक्षिण-पश्चिम मानसून अब पूर्वोत्तर राज्यों से आगे बढ़ रहा है। अगले चार से पांच दिनों के दौरान मानसून के महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के अन्य हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही देश के कई राज्यों में 10 जून को बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का दौर देखने को मिल सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ताजा प्रेस रिलीज में यह जानकारी दी गई है।

पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश का दौर जारी रहेगा। बिहार, झारखंड, ओडिशा, गंगीय पश्चिम बंगाल, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज-चमक के साथ वर्षा होने की संभावना है। बिहार के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, जबकि सिक्किम और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में बहुत भारी वर्षा हो सकती है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी व्यापक वर्षा का अनुमान है। कई क्षेत्रों में तेज हवाएं और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है।

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के मौसम का हाल उत्तर भारत में बुधवार को मौसम दो अलग-अलग रूपों में दिखाई देगा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों में अभी भी लू जैसी स्थिति बनी रह सकती है। दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और शाम के समय गरज के साथ बादल विकसित होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। 11 जून से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से इन क्षेत्रों में मौसम और अधिक सक्रिय होने की संभावना है।

केरल और कर्नाटक में कैसा है मौसम दक्षिण भारत में मौसम सबसे अधिक सक्रिय रहने की संभावना है। केरल, तटीय और आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तेलंगाना व लक्षद्वीप में व्यापक वर्षा का अनुमान है। केरल, तटीय कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु और तेलंगाना में भी कई स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। इन क्षेत्रों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं।