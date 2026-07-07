कल का मौसम, 8 जुलाई: बुधवार को होगी भारी बारिश, IMD का इन इलाकों में रेड अलर्ट
IMD के मुताबिक, पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, बिहार और ओडिशा में भारी वर्षा के साथ गरज-चमक और तेज हवाएं चलेंगी। सिक्किम और सब-हिमालयन पश्चिम बंगाल में अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
भारत के विभिन्न राज्यों में 8 जुलाई मॉनसून का असर देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान भारी से बहुत भारी बारिश के साथ बिजली चमकने और तेज हवाओं का अलर्ट है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भी अच्छी वर्षा होगी, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में मध्यम बारिश रहेगी। प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भारी बारिश संभव है, खासकर पूर्वी मध्य प्रदेश में बहुत भारी वर्षा का खतरा है।
पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, बिहार और ओडिशा में भारी वर्षा के साथ गरज-चमक और तेज हवाएं चलेंगी। सिक्किम और सब-हिमालयन पश्चिम बंगाल में अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिम भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और सौराष्ट्र में भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ तूफानी हवाएं चलने की आशंका है। दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में मध्यम से भारी बारिश होगी। तमिलनाडु, पुडुचेरी में तेज हवाएं चल सकती हैं। उत्तरी और पूर्वी राज्यों में बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों में मूसलाधार बारिश से जलभराव का खतरा है। किसानों और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह है।
दिल्ली में भारी बारिश का रेड अलर्ट
दिल्ली में मंगलवार दोपहर जोरदार बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से कुछ राहत मिली। आईएमडी ने पूरे शहर में बारिश और तेज हवाओं को लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, उत्तरी दिल्ली के कुछ हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। यहां कई जगहों पर मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर भारी बारिश के साथ-साथ आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और 70 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। दिल्ली के शेष हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में अधिकांश स्थानों पर मध्यम बारिश के साथ-साथ आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।
यूपी में जमकर हुई बरसात
उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मंगलवार को बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली और कई जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया। आईएमडी ने राज्य के पश्चिमी हिस्सों में अधिक बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान जताया। कई स्थानों पर बारिश और गरज के साथ बौछार हुई। बांदा में सबसे अधिक 61.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा मेरठ में 68.2 मिलीमीटर, वाराणसी में 32.2 मिलीमीटर, शाहजहांपुर में 24 मिलीमीटर और मुजफ्फरनगर में 20.8 मिलीमीटर बारिश हुई। कई शहरों में दिन का तापमान सामान्य से नीचे रहा।
आईएमडी ने बुधवार को शहर और आसपास के इलाकों में आमतौर पर बादल छाए रहने तथा कुछ स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछार पड़ने का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार, लखनऊ में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 33 और 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश व गरज के साथ बौछार का अनुमान जताया है। राज्य के पश्चिमी हिस्से में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश होने का अनुमान है।
मुंबई में भारी बारिश के बाद थोड़ी राहत
मुंबई में लगातार दो दिनों तक भारी बारिश के बाद मंगलवार सुबह इसकी तीव्रता घटने से लोगों को राहत मिली और लोकल ट्रेन व सड़क परिवहन सेवाएं सामान्य हो गईं। पिछले 24 घंटे में भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण दो नाबालिग लड़कों की बाढ़ के पानी में डूबने से मौत हो गई और मुंबई के एक उद्यान में सीमेंट की चादरें गिरने से दो महिलाएं घायल हो गईं। शहर भर में नगर निगम अधिकारियों ने पेड़ और उनकी शाखाएं गिरने की 428 घटनाएं और दीवार तथा घर गिरने की 28 घटनाएं दर्ज कीं, जिससे पता चलता है कि सोमवार को हुई भारी बारिश से व्यापक नुकसान हुआ है।
रेलवे अधिकारियों ने बताया कि मुंबई-पुणे मार्ग पर भोर घाट खंड में भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हुई तीन लाइनों में से एक को मंगलवार रात तक बहाल किए जाने की उम्मीद है। सोमवार को ट्रेन सेवाएं ठप होने के बाद यह एक राहत भरी खबर है। आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए कुछ स्थानों पर रुक-रुककर भारी से बहुत भारी बारिश और 60–70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। एहतियात के तौर पर मुंबई में मंगलवार को सभी सरकारी, निजी एवं नगर निगम संचालित स्कूल एवं कॉलेज बंद रहेंगे।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें
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