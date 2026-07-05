कल का मौसम, 6 जुलाई: सोमवार को भी होगी झमाझम बारिश, इन इलाकों में IMD का अलर्ट
ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र गहरे अवदाब में बदल गया है, जिसके बाद राज्य प्रशासन ने सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश होने की संभावना है।
6 जुलाई को देश के कई हिस्सों में मॉनसून काफी सक्रिय रहेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ताजा प्रेस रिलीज में यह बताया गया है। उत्तर-पश्चिम भारत के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तर प्रदेश के अनेक इलाकों में बारिश होगी। कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है।
मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में सोमवार को दिनभर बादल छाए रह सकते हैं। इस दौरान कई दौर की बारिश और 30-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। मध्य और पूर्वी भारत में मौसम अधिक प्रभावशाली रहेगा। छत्तीसगढ़ में अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है। ओडिशा में भी कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मध्य प्रदेश और विदर्भ में गरज-चमक के साथ बारिश जारी रहने का अनुमान है।
इन इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट
आईएमडी ने बिहार में सोमवार को बारिश के दौरान बिजली गिरने की आशंका अधिक जताई गई है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से इन राज्यों में जलभराव, निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति और यातायात प्रभावित होने की चेतावनी दी गई है। गोवा, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में भारी से बहुत भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी कई स्थानों पर बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं। पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी भारी वर्षा का अनुमान है।
दिल्ली के कई हिस्सों में रविवार को हुई मध्यम बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत दी। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, दोपहर 2.30 बजे तक छतरपुर में सबसे अधिक 49 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसके बाद गुरुग्राम में 35 मिमी, महरौली में 18 मिमी, ग्रेटर नोएडा में 17 मिमी, नजफगढ़ में 8 मिमी और जनकपुरी में 7 मिमी बारिश हुई। मौसम विभाग ने दिन के समय आमतौर पर बादल छाए रहने और मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है जबकि अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।
झारखंड में कैसा रहेगा मौसम
झारखंड में आईएमडी ने 6-9 जुलाई तक सभी 24 जिलों में गरज-चमक, आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र ने कहा, 'राज्य में बादल छाए रहने और अधिकांश हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है, जबकि कुछ सुदूर स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान में 3-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है।' सोमवार को गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और रांची में भारी बारिश होने का अनुमान है।
आईएमडी ने मुंबई के लिए रेड अलर्ट बरकरार रखा है और आगे भी लगातार बारिश व कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी वर्षा होने का अनुमान जताया है। विमान परिचालन बाधित होने से कई उड़ानें प्रभावित हुईं, जिससे यात्रियों को विमानों के प्रस्थान में औसतन 75 मिनट और आगमन में कम से कम 28 मिनट की देरी का सामना करना पड़ा। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एक बयान में कहा, 'सुबह करीब 10.17 बजे खराब मौसम की वजह से रनवे का संचालन प्रभावित हुआ।' हालांकि, मौसम में सुधार के बाद एक घंटे के भीतर हवाई पट्टी पर परिचालन सामान्य कर दिया गया। मुंबई के कई इलाकों में पिछले 24 घंटों में 200 मिमी से अधिक और कुछ जगहों पर 300 मिमी तक बारिश दर्ज की गई है।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें
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