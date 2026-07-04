कल का मौसम, 5 जुलाई: भीषण गर्मी से रविवार को मिलेगी राहत, झमाझम बारिश और आंधी का अलर्ट
ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश का दौर जारी रहेगा। ओडिशा में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की चेतावनी जारी की गई है, जबकि गंगीय पश्चिम बंगाल में भी भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है।
5 जुलाई को देश के कई हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून सक्रिय रहेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ताजा प्रेस रिलीज में यह बताया गया है। पूर्वी और मध्य भारत में कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से अनेक राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ और पूर्वी राजस्थान में वर्षा की गतिविधियां तेज रहने का अनुमान है। इसके साथ ही कई इलाकों में गरज-चमक, बिजली गिरने और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करने की अपील की है।
उत्तर-पश्चिम भारत की बात करें तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी वर्षा का दौर जारी रहने की संभावना है। उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि हिमाचल प्रदेश में भी कई इलाकों में तेज वर्षा का अनुमान है। जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी भागों में भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है।
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मौसम का हाल
मध्य भारत में मॉनसून सबसे अधिक सक्रिय रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में अनेक स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। पश्चिम मध्य प्रदेश और विदर्भ के कुछ इलाकों में लगातार वर्षा के कारण जलभराव और निचले क्षेत्रों में पानी भरने की आशंका जताई गई है। छत्तीसगढ़ में भी कई स्थानों पर तेज बारिश के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने किसानों और आम नागरिकों को नदी-नालों व जलभराव वाले क्षेत्रों से सावधानी बरतने की सलाह दी है।
झारखंड, बिहार में कैसा रहेगा मौसम
पूर्वी भारत में ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश का दौर जारी रहेगा। ओडिशा में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की चेतावनी जारी की गई है, जबकि गंगीय पश्चिम बंगाल में भी भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। झारखंड और बिहार में गरज-चमक के साथ वर्षा व बिजली गिरने का खतरा बना रहेगा। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भी मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। इन राज्यों में स्थानीय स्तर पर जलभराव, यातायात प्रभावित होने और निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने की आशंका व्यक्त की गई है।
महाराष्ट्र और गुजरात में सक्रिय मॉनसून
पश्चिम भारत में मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और गुजरात क्षेत्र में मॉनसून सक्रिय रहेगा।गोवा तथा मध्य महाराष्ट्र में कई स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। मुंबई और आसपास के क्षेत्रों के लिए भी भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात क्षेत्र और सौराष्ट्र-कच्छ में भी कई स्थानों पर बारिश तथा गरज-चमक की संभावना है। लगातार बारिश के कारण शहरी इलाकों में जलभराव और यातायात प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है।
केरल, कर्नाटक में होगी बारिश
दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत में भी मॉनसूनी गतिविधियां जारी रहेंगी। केरल, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। वहीं असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तेज वर्षा का अनुमान है। कई इलाकों में गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना बनी रहेगी। इस तरह 5 जुलाई को देश के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून सक्रिय रहेगा और कई राज्यों में भारी बारिश के कारण लोगों को सतर्क रहने की जरूरत होगी।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें
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