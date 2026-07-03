कल का मौसम, 4 जुलाई: शनिवार को होगी भारी बारिश, कई इलाकों में IMD का ऑरेंज अलर्ट

IMD ने शनिवार से झारखंड के विभिन्न हिस्सों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। आकाशीय बिजली और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान जताया गया है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

4 जुलाई को देश के अधिकांश हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून सक्रिय रहेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा प्रेस रिलीज में यह बताया गया है। उत्तर, मध्य, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना है। खासतौर पर हिमालयी राज्यों, मध्य भारत और पश्चिमी तट के इलाकों में कहीं-कहीं भारी से अति भारी वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को जलभराव, भूस्खलन और यातायात प्रभावित होने जैसी परिस्थितियों को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है।

उत्तर भारत की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज-चमक के साथ तेज बारिश और 40 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं। पूर्वी राजस्थान में भी कई स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रहने, मध्यम से भारी वर्षा और तापमान में गिरावट की संभावना जताई गई है।

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कैसा रहेगा मौसम मध्य और पूर्वी भारत में मॉनसून का प्रभाव और अधिक मजबूत रहेगा। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी और कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। छत्तीसगढ़, विदर्भ, ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी तेज बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी व्यापक वर्षा के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इन क्षेत्रों में बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की भी आशंका है।

गुजरात, गोवा के मौसम का हाल जानिए पश्चिम और दक्षिण भारत में भी मॉनसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा। गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है। वहीं केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और लक्षद्वीप में भी बारिश, गरज-चमक और तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है। केरल और तटीय कर्नाटक के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने नदी-नालों के जलस्तर बढ़ने, निचले इलाकों में जलभराव और यात्रा के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है।

मुंबई में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट मुंबई में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तेज बारिश से सायन, दादर, कुर्ला, बांद्रा, अंधेरी, चेंबूर समेत कई इलाकों में जलभराव हुआ, जबकि अंधेरी, मिलन और खार सबवे को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा। इसी बीच साकीनाका में खुले मैनहोल में गिरने से एक बुजुर्ग की मौत के बाद बीएमसी ने संबंधित ठेकेदार के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू कर उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया है। चार अधिकारियों को निलंबित कर उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मृतक के परिवार को 10 लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा की गई है। विधानसभा में भी घटना पर गंभीर चिंता जताते हुए जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठी।