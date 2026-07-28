Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कल का मौसम, 29 जुलाई: बुधवार को होगी भारी बारिश, IMD का इन इलाकों में अलर्ट जारी

By Niteesh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होगी। कुछ इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान है। झारखंड में भारी बारिश की संभावना है।

kal ka mausam kaisa rahega up bihar delhi weather today forecast imd alert July 29
बुधवार को कई इलाकों में भारी बारिश होगी।

देश में मॉनसून 29 जुलाई को भी सक्रिय बना रहेगा और इसका असर देश के अधिकांश हिस्सों में देखने को मिलेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, कई राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। कुछ इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश भी हो सकती है, जिससे जलभराव, बाढ़ जैसी स्थिति और भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है। लोगों को मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में कल का मौसम; 2 दिन येलो अलर्ट, कब तक जारी रहेगा बारिश का दौर?

उत्तर भारत में जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में भी कई स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने का अनुमान है। इन क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। इसलिए लोगों को खुले स्थानों में जाने से बचने की सलाह दी गई है।

छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के मौसम का हाल

मध्य और पूर्वी भारत में मौसम सबसे अधिक सक्रिय रहने की संभावना है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होगी। कुछ इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान है। झारखंड में भारी बारिश की संभावना है। ओडिशा में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार के कुछ हिस्सों में भी बारिश जारी रहेगी। पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी वर्षा होगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ इलाकों में भारी से बहुत झमाझम बरसात की संभावना है।

ये भी पढ़ें:पटना में बूंदाबांदी, नालंदा-गया और शेखपुरा में हल्की बारिश के आसार;बिहार का मौसम

गुजरात, गोवा में कैसा रहेगा कल का मौसम

पश्चिम और दक्षिण भारत में भी मॉनसून का असर बना रहेगा। गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भारी वर्षा होने की संभावना है। कई स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। गुजरात क्षेत्र में भी कुछ इलाकों में वर्षा जारी रहेगी। दक्षिण भारत में केरल, तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा होगी। कुछ स्थानों पर भारी बारिश का भी अनुमान है। मछुआरों को अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के प्रभावित समुद्री क्षेत्रों में न जाने की सलाह दी गई है, क्योंकि तेज हवाओं और ऊंची लहरों की संभावना बनी हुई है।

उत्तराखंड के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

उत्तराखंड में 29 और 30 जुलाई को मौसम विज्ञान विभाग ने विभिन्न जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम चेतावनी के अनुसार, अगले दो दिन राज्य के विभिन्न जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने इन दिनों प्रदेश के कई हिस्सों में अतिवृष्टि, गरज-चमक के साथ बिजली और बारिश के अत्यंत तीव्र होने का अनुमान जताया है। बुधवार को देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल, चम्पावत व ऊधम सिंह नगर जिलों में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इन क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ बिजली और तेज बारिश हो सकती है। इसी प्रकार गुरुवार को बागेश्वर, चम्पावत व पिथौरागढ़ जनपदों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

ये भी पढ़ें:यूपी मौसम, 28 जुलाई: मॉनसून फिर ऐक्टिव, 3 दिन भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट

ओडिशा में मंडरा रहा बाढ़ का खतरा

ओडिशा के चार जिलों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि गहरे दबाव का क्षेत्र बनने के कारण हुई भारी बारिश के बाद कम से कम तीन नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंच गई हैं। राज्य सरकार ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए ओडिशा आपदा त्वरित कार्रवाई बल, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, अग्निशमन विभाग और अन्य एजेंसियों को तैयार रहने को कहा है। अधिकारियों को संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का निर्देश दिया गया है। ओडिशा के उत्तरी हिस्से में पिछले तीन दिनों से भारी बारिश हो रही है। तटीय क्षेत्र में बालासोर शहर में इस अवधि के दौरान 246.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अगर जलका, सालंदी और बैतरणी नदियों का जलस्तर बढ़ने से पानी किनारों से बाहर बहता है, तो बालासोर, भद्रक, मयूरभंज और जाजपुर जिलों में भारी बाढ़ आ सकती है।

कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

और पढ़ें
IMD Rain Weather अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।