कल का मौसम, 28 जुलाई: मंगलवार को होगी भारी बारिश, IMD का इन राज्यों में अलर्ट जारी

उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिनों में मॉनसून की सक्रियता तेज होने की संभावना है, जिसमें कई जिलों में भारी बारिश, आंधी-तूफान व बिजली गिरने की संभावना है। अधिकतम तापमान में 4-6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, 28 जुलाई को देश के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून सक्रिय रहेगा। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे निम्न दबाव क्षेत्र और अन्य मौसमी प्रणालियों का असर देखने को मिलेगा। इसके चलते कई राज्यों में मध्यम से भारी और कुछ स्थानों पर बहुत भारी हो सकती है। आईएमडी ने विशेष रूप से ओडिशा और छत्तीसगढ़ में कहीं-कहीं अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। कई राज्यों में गरज-चमक, बिजली गिरने और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है।

उत्तर भारत की बात करें तो जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में झमाझम बारिश होने के आसार हैं। इनमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। मध्य भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में मॉनसून का प्रभाव अधिक रहेगा। खासकर छत्तीसगढ़ में अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना के कारण लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। गुजरात और कोंकण क्षेत्र के साथ-साथ मध्य महाराष्ट्र में भी कई स्थानों पर तेज बारिश होने का अनुमान है।

उत्तर प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट जारी आईएमडी ने सोमवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिनों में मॉनसून की सक्रियता तेज होने की संभावना है, जिसमें कई जिलों में भारी बारिश, आंधी-तूफान व बिजली गिरने की संभावना है। अधिकतम तापमान में 4-6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकतर स्थानों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मंगलवार और बुधवार को यह गतिविधि और अधिक तेज होने की उम्मीद है। मॉनसून की सक्रियता बढ़ने से अगले दो से तीन दिनों में उमस भरे मौसम से राहत मिलने की संभावना है। आईएमडी ने 30 जुलाई तक राज्य में अलग-अलग स्थानों पर बिजली गिरने के साथ आंधी-तूफान चलने की चेतावनी दी है। मंगलवार को कई जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है।

बिहार, झारखंड के मौसम का हाल पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में वर्षा का दौर जारी रहने की संभावना है। ओडिशा में कहीं-कहीं अत्यधिक भारी, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में भारी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा के साथ कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव, भूस्खलन और यातायात प्रभावित होने की आशंका जताई गई है।

राजधानी नई दिल्ली में बारिश के आसार राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में सोमवार शाम बारिश हुई। आईएमडी ने यलो अलर्ट जारी करते हुए अनुमान जताया कि देर शाम तक दिल्ली के कई जिलों में ऐसा ही मौसम बना रहेगा। आईएमडी के अनुसार पूर्वी दिल्ली, शाहदरा, मध्य दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, नई दिल्ली और उत्तरी दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई। गरज के साथ छींटे, बिजली चमकने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली के शेष जिलों के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की है। बारिश से दिनभर की उमस से लोगों को राहत मिली। हालांकि, कई इलाकों में यातायात की रफ्तार धीमी रही जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।