कल का मौसम, 27 जुलाई: सोमवार को कई इलाकों में होगी भारी बारिश, तेज हवाएं चलने का अलर्ट

मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, नोएडा, गाजियाबाद और आगरा मंडल में भी गरज-चमक के साथ बारिश के दौर जारी रह सकते हैं। तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

देश के कई हिस्सों में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। 27 जुलाई को कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने वाली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ताजा प्रेस रिलीज में यह बताया गया है। सोमवार को कई राज्यों में गरज-चमक के साथ वर्षा का दौर जारी रहेगा। गुजरात, राजस्थान, गोवा, महाराष्ट्र और पश्चिमी तट के इलाकों में कहीं-कहीं अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा हिमालयी राज्यों में भूस्खलन और अचानक बाढ़ का खतरा बना हुआ है। निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो सकती है।

उत्तर भारत की बात करें तो जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होगी। इस दौरान कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने का अनुमान है। दिल्ली-एनसीआर में भी बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को उमस से राहत मिलेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और सिक्किम में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई स्थानों पर भारी वर्षा का दौर जारी रह सकता है।

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मौसम का हाल पश्चिम और मध्य भारत में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून सक्रिय रहेगा। गुजरात, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में कहीं-कहीं बहुत भारी से अत्यधिक भारी वर्षा होने की आशंका है। गोवा में भी यलो अलर्ट प्रभावी है। हालांकि महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में जुलाई के अंत तक सामान्य से कम वर्षा रहने की संभावना जताई गई है, लेकिन स्थानीय स्तर पर तेज बारिश के दौर देखने को मिल सकते हैं। किसानों और नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।

उत्तर प्रदेश में 26 जुलाई को कैसा रहेगा मौसम उत्तर प्रदेश में 26 जुलाई को मॉनसून पूरी तरह सक्रिय रहने की संभावना है। आईएमडी के अनुसार राज्य के पूर्वी, मध्य और तराई क्षेत्रों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, अयोध्या, बस्ती, कुशीनगर, देवरिया और आसपास के जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, नोएडा, गाजियाबाद और आगरा मंडल में भी गरज-चमक के साथ बारिश के दौर जारी रह सकते हैं। तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। लगातार बारिश से कुछ निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति भी बन सकती है, जबकि तापमान में हल्की गिरावट से उमस से राहत मिलने की उम्मीद है।

राजस्थान में सोमवार को कहां-कहां होगी बारिश राजस्थान में 26 जुलाई को मॉनसून का असर देखने को मिलेगा। जयपुर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर, झालावाड़, बारां, बूंदी और आसपास के क्षेत्रों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में तेज बारिश के साथ गरज-चमक और बिजली गिरने की भी आशंका है। पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर संभाग में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रहेगा, हालांकि कहीं-कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। बारिश के कारण तापमान में हल्की गिरावट आएगी और उमस से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों और जलभराव वाले क्षेत्रों से बचने की सलाह दी गई है।