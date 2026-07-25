कल का मौसम, 26 जुलाई: रविवार को इन इलाकों में होगी झमाझम बारिश, तेज हवाओं का अलर्ट

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख के लिए मौसम विभाग ने 25 से 30 जुलाई के बीच अधिकतर स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान जताया है। इस दौरान क्षेत्र में कुछ स्थानों पर गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की आशंका है।

26 जुलाई को देश के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून सक्रिय रहेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ताजा प्रेस रिलीज में यह बताया गया है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने निम्न दबाव के क्षेत्र और सक्रिय मॉनसूनी ट्रफ के प्रभाव देखने को मिलेगा। इससे कई राज्यों में हल्की से मध्यम और कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और पूर्वोत्तर राज्यों में कहीं-कहीं अत्यधिक भारी वर्षा हो सकती है। इसके अलावा गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी आशंका जताई गई है।

उत्तर-पश्चिम भारत में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर बारिश होने के आसार हैं। राजस्थान के कुछ इलाकों में रविवार को भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तेज वर्षा के कारण भूस्खलन व अचानक बाढ़ जैसी स्थिति बनने की आशंका है। दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रहेंगे और कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक देखने को मिल सकती है। लोगों को जलभराव वाले क्षेत्रों और नदी-नालों के आसपास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

हरियाणा में मॉनसून फिर हुआ सक्रिय भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, हरियाणा में मॉनसून फिर सक्रिय हो गया है और 28 जुलाई से बारिश का सबसे असरदार दौर शुरू होने की संभावना है। 28 से 30 जुलाई के बीच राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। दक्षिण-पूर्व राजस्थान पर बने निम्न दबाव के क्षेत्र और सक्रिय मॉनसूनी ट्रफ के कारण प्रदेश में नमी बढ़ी है, जिससे बारिश की गतिविधियां तेज होंगी। मौसम विभाग ने किसानों को खेतों में जल निकासी की व्यवस्था रखने, फिलहाल सिंचाई टालने और फसलों में कीटों की निगरानी करने की सलाह दी है। लोगों से भी खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने की अपील की गई है।

छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर अलर्ट जारी छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बारिश के बीच मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने का अनुमान जताया है। मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में मध्यम से भारी बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान नदियों-नालों के पास नहीं जाने, पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने और मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करने की अपील की है। लगातार बारिश के कारण कई नदियां उफान पर हैं। इसी बीच दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी में नहाने गए दो बच्चे बह गए, जिनमें एक की मौत हो गई, जबकि दूसरे की तलाश एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की ओर से लगातार जारी है।

झारखंड, गुजरात में कैसा रहेगा मौसम मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र में अच्छी बारिश जारी रहने का अनुमान है। गुजरात में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव और बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। पूर्वी भारत में ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कई स्थानों पर बारिश होगी। वहीं असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर भारत में भारी से बहुत भारी वर्षा का दौर जारी रहने की संभावना है।