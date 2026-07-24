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कल का मौसम, 25 जुलाई: शनिवार को इन इलाकों में होगी भारी बारिश, तेज हवाएं चलने की आशंका

By Niteesh Kumar
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पश्चिम भारत में गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में मॉनसून काफी सक्रिय रहेगा। गुजरात के कई जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की आशंका जताई गई है, जिससे जलभराव और निचले इलाकों में परेशानी बढ़ सकती है।

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शनिवार को कई इलाकों में भारी बारिश होने का अलर्ट है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ताजा प्रेस रिलीज के अनुसार, 25 जुलाई को देश के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून सक्रिय रहेगा। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। जम्मू-कश्मीर के कुछ इलाकों में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में गरज-चमक के साथ बारिश व 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।

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मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। पश्चिम भारत में गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में मॉनसून काफी सक्रिय रहेगा। गुजरात के कई जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की आशंका जताई गई है, जिससे जलभराव और निचले इलाकों में परेशानी बढ़ सकती है। महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में भी तेज बारिश के साथ गरज-चमक देखने को मिल सकती है। प्रशासन ने लोगों को नदी-नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी है।

बिहार और झारखंड के मौसम का हाल

पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, सिक्किम में शनिवार को भारी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर के राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तेज वर्षा होने की संभावना है। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत में केरल, तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहेगी। तटीय कर्नाटक और केरल के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है।

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जम्मू-कश्मीर में कैसा हौ मौसम

जम्मू-कश्मीर में शनिवार को बारिश का दौर रुक-रुक कर जारी रह सकता है, जिसके बाद मौसम में धीरे-धीरे सुधार होने की संभावना है। हालांकि जम्मू डिवीजन के कई इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और सुबह के समय कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। लगातार बारिश के कारण भूस्खलन और पत्थर गिरने का खतरा बना रहेगा, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। विभाग ने 28 से 31 जुलाई के बीच प्रदेश में बारिश के एक नए दौर का भी अनुमान जताया है। इस दौरान विशेष रूप से जम्मू डिवीजन में कहीं-कहीं भारी वर्षा हो सकती है, जिससे भूस्खलन, जलभराव और यातायात बाधित होने की आशंका बनी रहेगी।

बंगाल में भारी बारिश का अलर्ट

आईएमडी के अनुसार, पश्चिम बंगाल में सक्रिय मॉनसून के चलते अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा। 27 जुलाई तक दक्षिणी जिलों, विशेषकर दक्षिण 24 परगना, पूर्व मेदिनीपुर और पश्चिम मेदिनीपुर में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। कोलकाता, हावड़ा, हुगली, उत्तर 24 परगना, झारग्राम और बांकुड़ा में भी 26 जुलाई तक भारी वर्षा हो सकती है। इसके बाद 28 से 30 जुलाई के बीच दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार जैसे पहाड़ी जिलों में फिर से भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने 28 जुलाई तक मछुआरों को पश्चिम बंगाल तट और उत्तर बंगाल की खाड़ी में समुद्र में न जाने की सलाह दी है।

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लोगों को सतर्क रहने की अपील

आईएमडी ने लोगों को खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने, बिजली चमकने के समय खुले स्थानों में न रुकने और स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करने की अपील की है। पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन और मैदानी इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। किसानों को भी मौसम को ध्यान में रखते हुए कृषि कार्य करने की सलाह दी गई है।

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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