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कल का मौसम, 24 जुलाई: शुक्रवार को इन राज्यों में होगी मूसलाधार बारिश, आंधी तूफान व बिजली कड़कने की भी चेतावनी

By Madan Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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कल यानी कि 24 जुलाई को यूपी समेत विभिन्न राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, उत्तर, पश्चिम, पूर्वोत्तर समेत तमाम इलाकों में कल बरसात होने वाली है। इसके अलावा, आंधी तूफान व बिजली की भी चेतावनी है।

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कल का मौसम 24 जुलाई

शुक्रवार, 24 जुलाई को देशभर के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश, आंधी तूफान और बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की गई है। यूपी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर समेत विभिन्न राज्यों में भारी बरसात देखने को मिलेगी। मौसम विभाग (IMD) ने बताया है कि उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी व पूर्वोत्तर भारत में मॉनसून पूरी तरह से एक्टिव बना हुआ है। कल पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

मौसम विभाग केअनुसार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड में कल बहुत भारी बारिश होगी। पूर्वी यूपी, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में भी बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कल बरसात का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में कल आंधी तूफान, बिजली और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उत्तराखंड की बात करें तो यहां भी कल बिजली कड़क सकती है। पूर्वी राजस्थान के इलाकों में कल बहुत भारी बारिश की चेतावनी है।

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहर, झारखंड में तेज बारिश

पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल काफी व्यापक बरसात होगी। छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ में कल बारिश का अलर्ट है। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश में छिटपुट आंधी, बिजली और तेज हवाओं के चलने की संभावना है। इसके अलावा, पूर्वी भारत की बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप, गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में व्यापक से काफी व्यापक बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा, ओडिशा, बिहार में भी बरसात होगी। वहीं, अंडमान, बिहार, झारखंड, ओडिशा में छिटपुट आंधी, बिजली और तेज हवाएं चलने वाली हैं। कुछ इलाकों में उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में छिटपुट तूफान व बिजली गिर सकती है।

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असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में भी कल बारिश

पूरे पूर्वोत्तर भारत में भी कल यानी कि शुक्रवार को भारी बारिश का अलर्ट है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नगालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम में बारिश होगी। कहीं-कहीं आंधी तूफान व बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं, पश्चिम भारत की बात करें तो यहां मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, गुजरात, सौराष्ट्र व कच्छ में काफी बड़े इलाकों में बरसात होगी। इसके अलावा, कल कोंकण, गोवा में भी बारिश होने वाली है।

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केरल समेत दक्षिण भारत के राज्यों का हाल

इसके अलावा, पूरे दक्षिण भारत के राज्यों में भी कल बारिश का अलर्ट है। तटीय आंध्र प्रदेश्, यनम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, लक्षद्वीप में कल बारिश होगी। इसमें से तटीय कर्नाटक, केरल, माहे, आंतरिक कर्नाटक में व्यापक स्तर पर बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम में कहीं-कहीं आंधी तूफान व बिजली गिरने का भी अलर्ट है। इस दौरान 60 की स्पीड से तेज हवाएं भी चल सकती हैं।

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Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

मीडिया में अवॉर्ड्स.
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।

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