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कल का मौसम, 22 जुलाई: बुधवार को इन इलाकों में होगी झमाझम बारिश, तेज हवाएं चलने का अलर्ट

By Niteesh Kumar
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मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ क्षेत्र में भी अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। कुछ इलाकों में भारी वर्षा हो सकती है। किसानों और स्थानीय प्रशासन को जलभराव व तेज बहाव वाले क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने की सलाह है।

कल का मौसम, 22 जुलाई: बुधवार को इन इलाकों में होगी झमाझम बारिश, तेज हवाएं चलने का अलर्ट

22 जुलाई को मॉनसून देश के हिस्सों में पूरी तरह सक्रिय रहेगा। भारतीय मौसम विभाग (IMD) की ताजा प्रेस रिलीज में यह बताया गया है। आईएमडी के अनुसार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में बुधवार को हल्की से मध्यम बारिश होगी। कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन, अचानक बाढ़ व निचले इलाकों में जलभराव का खतरा बना रहेगा। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी बादल छाए रहने, गरज-चमक के साथ वर्षा व कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है।

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पूर्वी और मध्य भारत में भी मॉनसून का प्रभाव बना रहेगा। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में तेज वर्षा के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ क्षेत्र में भी अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। कुछ इलाकों में भारी वर्षा हो सकती है। किसानों और स्थानीय प्रशासन को जलभराव व तेज बहाव वाले क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। पूर्वोत्तर के असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कई स्थानों पर अच्छी वर्षा जारी रहने की संभावना है।

हरियाणा में मॉनसून फिर हुआ सक्रिय

हरियाणा में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और 23 जुलाई तक पूरे प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मॉनसूनी ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति के पास बनी हुई है। पंजाब और आसपास के क्षेत्रों में निचले क्षोभमंडल स्तर पर सक्रिय चक्रवाती सर्कुलेशन के कारण अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी मिल रही है। इसके प्रभाव से अगले 48 से 72 घंटों के दौरान राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को जलभराव, तेज बारिश और खराब मौसम की स्थिति को देखते हुए आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है।

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हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का रेड अलर्ट

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया, जिसके मद्देनजर मंगलवार को कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहे। लगातार बारिश के कारण शिमला जिले के ठियोग, चंबा के सलूणी और कुल्लू के निरमंड में भी सभी शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए। किन्नौर जिले में भूस्खलन के कारण पुराना हिंदुस्तान-तिब्बत मार्गयातायात के लिए बंद कर दिया गया। शलखर के पास पहाड़ी से मलबा गिरने और सामदो के पास पत्थर गिरने से सड़क बाधित हुई। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मौसम विभाग ने बुधवार को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर में भारी बारिश व अचानक बाढ़ की आशंका जताई है। भारी बारिश के बाद प्रदेश में 36 सड़कें बंद हैं। 43 पेयजल योजनाएं और पांच ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए हैं।

महाराष्ट्र और गुजरात के मौसम का हाल

पश्चिमी भारत में महाराष्ट्र के मुंबई महानगर क्षेत्र, रायगढ़, ठाणे, गोवा और गुजरात के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का दौर जारी रह सकता है। मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के कई जिलों में भी गरज-चमक के साथ वर्षा होने की संभावना है। राजस्थान के पूर्वी भागों में मॉनसून फिर सक्रिय रहेगा और कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी छिटपुट से मध्यम वर्षा की संभावना है। जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों में भी वर्षा का दौर बना रह सकता है, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में सतर्क रहने की आवश्यकता होगी।

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केरल और कर्नाटक में होगी तेज बारिश

दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। कर्नाटक और केरल में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग ने गरज-चमक, तेज हवाओं और बिजली गिरने की आशंका वाले क्षेत्रों में लोगों से सावधानी बरतने को कहा गया है। मौसम संबंधी स्थानीय चेतावनियों का पालन करने की अपील की है।

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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