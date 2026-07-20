कल का मौसम, 21 जुलाई: मंगलवार को इन इलाकों में होगी भारी बारिश, गरज-चमक के साथ तेज हवाएं

उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है।

21 जुलाई को देश के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून सक्रिय रहेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ताजा प्रेस रिलीज में यह बताया गया है। कई राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा और पूर्वोत्तर राज्यों में कई इलाकों में तेज बारिश का दौर जारी रह सकता है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी गरज-चमक के साथ वर्षा होगी। कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश की आशंका जताई गई है। लोगों को जलभराव, भूस्खलन और नदियों के जलस्तर में वृद्धि जैसी स्थितियों से सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

उत्तर भारत की बात करें तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और सड़क बाधित होने का खतरा बना रहेगा। उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रहने, हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिससे तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की जा सकती है।

यूपी में मंगलवार को भारी बारिश का अनुमान अगले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश के 12 जिलों और उनके आसपास के इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, कासगंज, एटा, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल और बदायूं जिलों भारी बारिश होने की चेतावनी है। आईएमडी ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से आने वाले मजबूत मॉनसूनी प्रवाह के कारण उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। इस दौरान अनेक स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। आईएमडी ने 21 जुलाई से 25 जुलाई तक दक्षिणी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। इस दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में कुछ स्थानों पर बिजली चमकने और आंधी-तूफान आने का अनुमान है। मंगलवार को पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी मंडलों में आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश होने का अनुमान जताया है।

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मौसम का हाल जानिए मध्य और पश्चिम भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा के कई इलाकों में मॉनसूनी गतिविधियां जारी रहेंगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। गोवा और घाट क्षेत्रों में भी तेज बारिश का दौर बना रह सकता है। गुजरात के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश होगी, जबकि विदर्भ और मराठवाड़ा में भी कई स्थानों पर वर्षा का अनुमान है। किसानों को खेतों में जलनिकासी की व्यवस्था बनाए रखने और मौसम विभाग की चेतावनियों पर नजर रखने की सलाह दी गई है।

कर्नाटक, तमिलनाडु में कैसा रहेगा मौसम दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और लक्षद्वीप के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। केरल और तटीय कर्नाटक में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और उमस बनी रह सकती है। आईएमडी ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने, बिजली गिरने के समय खुले स्थानों में न रुकने और स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करने की अपील की है। मौसम विभाग का मानना है कि अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून सक्रिय बना रहेगा।