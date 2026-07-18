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कल का मौसम, 19 जुलाई: रविवार को इन इलाकों में होगी झमाझम बारिश, चलेंगी तेज हवाएं

By Niteesh Kumar
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यूपी में शनिवार को मॉनसून पूर्वांचल में पूरी तरह सक्रिय रहा। गोरखपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, प्रयागराज, चंदौली और आसपास के जिलों में झमाझम बारिश हुई, जिसमें गोरखपुर के बर्डघाट में सबसे अधिक 141.6 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

कल का मौसम, 19 जुलाई: रविवार को इन इलाकों में होगी झमाझम बारिश, चलेंगी तेज हवाएं

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया कि 19 जुलाई को देश के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून सक्रिय रहेगा। देश के कई राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। सबसे अधिक प्रभाव हिमालयी क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में देखने को मिलेगा। उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कहीं-कहीं अत्यधिक भारी वर्षा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ इलाकों में भी तेज बारिश हो सकती है। साथ ही, गरज-चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है।

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मध्य भारत में रविवार को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ और पूर्वी महाराष्ट्र के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ वर्षा होने का अनुमान है। ओडिशा, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में बादल छाए रहने, हल्की से मध्यम बारिश और कहीं-कहीं तेज बौछारें पड़ने की संभावना है। इससे तापमान में कुछ गिरावट आएगी लेकिन उमस बनी रह सकती है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में अलग-अलग स्थानों पर बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान है।

राजधानी नई दिल्ली में कैसा है मौसम

राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार को न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई। आईएमडी ने हल्की बारिश, गर्मी व उमस भरे मौसम की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया। शहर के प्रमुख मौसम केंद्र सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से तीन डिग्री अधिक है। हालांकि, यह एक दिन पहले की तुलना में 0.8 डिग्री सेल्सियस कम रहा। आईएमडी के एक अधिकारी ने कहा, 'राजधानी के कुछ स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। गर्म और उमस भरा मौसम बने रहने की भी संभावना है।' उन्होंने कहा कि रविवार को भी मौसम की ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है।

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यूपी के पूर्वांचल में बरसे बदरा

उत्तर प्रदेश में शनिवार को दक्षिण-पश्चिम मॉनसून पूर्वांचल में पूरी तरह सक्रिय रहा। गोरखपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, प्रयागराज, चंदौली और आसपास के जिलों में झमाझम बारिश हुई, जिसमें गोरखपुर के बर्डघाट में सबसे अधिक 141.6 मिमी वर्षा दर्ज की गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार, 18 जुलाई तक प्रदेश में मॉनसून के दौरान 176.4 मिमी बारिश हुई है, जो सामान्य 247.8 मिमी की तुलना में 29 प्रतिशत कम है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में शनिवार की बारिश सामान्य से अधिक रही, लेकिन पूरे मॉनसून सीजन में यहां अब भी 40 प्रतिशत वर्षा की कमी बनी हुई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश का अनुमान लगाया है। प्रमुख नदियों के जलस्तर बढ़ने की संभावना जताई है।

केरल और कर्नाटक में होगी खूब बारिश

दक्षिण भारत में केरल, तटीय कर्नाटक में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी। कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में छिटपुट वर्षा के साथ गरज-चमक की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। केरल के कई जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी तट पर गोवा और कोंकण क्षेत्र में भी कहीं-कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर थोड़ा हल्का और बिखरा हुआ रहने का अनुमान है।

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असम, मेघालय में कैसा रहेगा मौसम

पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी वर्षा की संभावना है। इनमें अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के कुछ क्षेत्रों में बहुत भारी वर्षा के कारण जलभराव, भूस्खलन और नदियों के जलस्तर में वृद्धि की आशंका है। मछुआरों और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। IMD ने लोगों से मौसम संबंधी ताजा चेतावनियों पर नजर रखने, अनावश्यक यात्रा से बचने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है।

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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