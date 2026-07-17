कल का मौसम, 18 जुलाई: शनिवार को इन इलाकों में होगी भारी बारिश, तेज हवाओं को लेकर अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है।

भारतीय मौसम विभाग (IMD) की ताजा प्रेस रिलीज के अनुसार, 18 जुलाई को देश के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून का असर देखने को मिलेगा। उत्तर भारत में जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कहीं-कहीं हल्की बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। राजस्थान के पूर्वी भागों में भी बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। पश्चिमी राजस्थान में छिटपुट वर्षा होने के आसार हैं। गरज, बिजली और तेज हवाओं को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

मध्य और पूर्वी भारत में भी शनिवार को मौसम पूरी तरह मॉनसूनी रहेगा। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। ओडिशा में भी कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। गंगा के मैदानी क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। मौसम विभाग ने किसानों और स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने की सलाह दी है क्योंकि लगातार वर्षा से नदियों और जलाशयों का जलस्तर बढ़ सकता है।

गोवा, गुजरात के मौसम का हाल जानिए पश्चिम और दक्षिण भारत में भी मॉनसून की सक्रियता बनी रहेगी। गोवा, गुजरात के कुछ हिस्सों, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में व्यापक वर्षा जारी रहने के आसार हैं। आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ इलाकों में भी हल्की वर्षा की संभावना है। कुछ स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे खुले क्षेत्रों में अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत होगी।

अरुणाचल प्रदेश, असम में कैसा रहेगा मौसम पूर्वोत्तर भारत में 18 जुलाई को अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। कुछ इलाकों में भारी वर्षा की संभावना है। पहाड़ी राज्यों और पूर्वोत्तर में भूस्खलन व तेज बहाव वाले क्षेत्रों में सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। मौसम विभाग का कहना है कि देश के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून सक्रिय बना रहेगा, इसलिए लोगों को स्थानीय मौसम चेतावनियों पर नजर रखने के लिए कहा गया है।