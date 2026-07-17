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कल का मौसम, 18 जुलाई: शनिवार को इन इलाकों में होगी भारी बारिश, तेज हवाओं को लेकर अलर्ट

By Niteesh Kumar
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मौसम विभाग के मुताबिक, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है।

कल का मौसम, 18 जुलाई: शनिवार को इन इलाकों में होगी भारी बारिश, तेज हवाओं को लेकर अलर्ट

भारतीय मौसम विभाग (IMD) की ताजा प्रेस रिलीज के अनुसार, 18 जुलाई को देश के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून का असर देखने को मिलेगा। उत्तर भारत में जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कहीं-कहीं हल्की बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। राजस्थान के पूर्वी भागों में भी बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। पश्चिमी राजस्थान में छिटपुट वर्षा होने के आसार हैं। गरज, बिजली और तेज हवाओं को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

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मध्य और पूर्वी भारत में भी शनिवार को मौसम पूरी तरह मॉनसूनी रहेगा। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। ओडिशा में भी कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। गंगा के मैदानी क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। मौसम विभाग ने किसानों और स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने की सलाह दी है क्योंकि लगातार वर्षा से नदियों और जलाशयों का जलस्तर बढ़ सकता है।

गोवा, गुजरात के मौसम का हाल जानिए

पश्चिम और दक्षिण भारत में भी मॉनसून की सक्रियता बनी रहेगी। गोवा, गुजरात के कुछ हिस्सों, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में व्यापक वर्षा जारी रहने के आसार हैं। आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ इलाकों में भी हल्की वर्षा की संभावना है। कुछ स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे खुले क्षेत्रों में अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत होगी।

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अरुणाचल प्रदेश, असम में कैसा रहेगा मौसम

पूर्वोत्तर भारत में 18 जुलाई को अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। कुछ इलाकों में भारी वर्षा की संभावना है। पहाड़ी राज्यों और पूर्वोत्तर में भूस्खलन व तेज बहाव वाले क्षेत्रों में सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। मौसम विभाग का कहना है कि देश के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून सक्रिय बना रहेगा, इसलिए लोगों को स्थानीय मौसम चेतावनियों पर नजर रखने के लिए कहा गया है।

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पंजाब में कमजोर पड़ा मॉनसून

पंजाब और चंडीगढ़ में मॉनसून कमजोर पड़ने से बारिश का सिलसिला थम गया है, जिससे गर्मी और उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मौसम विज्ञान केंद्र, चंडीगढ़ ने फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर साहिब, मोगा, बठिंडा, बरनाला और मानसा के लिए गर्मी व उमस का येलो अलर्ट जारी किया है। पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवांशहर, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर और मोहाली के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। राज्य का अधिकतम तापमान सामान्य से 2.8 डिग्री अधिक दर्ज हुआ और बठिंडा सबसे गर्म रहा, जहां 41.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 19 जुलाई से मॉसून फिर सक्रिय हो सकता है। 20 से 22 जुलाई के बीच कई इलाकों में अच्छी और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है।

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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