कल का मौसम, 17 जुलाई: यूपी समेत इन राज्यों में होगी भारी बारिश, आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी चेतावनी
यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार समेत कल कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा, कई राज्यों में आंधी तूफान और बिजली गिरने का भी अलर्ट है।
उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक के राज्यों में मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय है, जिसकी वजह से झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग (IMD) ने बताया है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में कल बारिश होगी। इसके अलावा, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में तेज बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा, कल यानी कि 17 जुलाई को हिमाचल प्रदेश में, पूर्वी यूपी, उत्तराखंड में कहीं कहीं आंधी तूफान और बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की गई है।
इसके अलावा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ में भी बारिश होगी। इन इलाकों में आंधी तूफान, बिजली गिरने और 60 की स्पीड से तेज हवाएं चलने का भी अलर्ट है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ में कल बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
बिहार, ओडिशा में तेज बारिश होगी
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, बिहार, ओडिशा में तेज बारिश होगी। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कहीं-कहीं आंधी तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी है। वहीं, पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में ज्यादा भारी बारिश होगी। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा में आंधी तूफान, बिजली गिरने की चेतावनी है। पश्चिम भारत की बात करें तो कोंकण, गोवा में कल काफी ज्यादा बारिश होगी। गुजरात, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ में बारिश का अलर्ट है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश होगी।
तमिलनाडु, कराईकल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में बारिश
वहीं, दक्षिण भारत की बात करें आंध्र प्रदेश, यनम, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना में बारिश होगी। केरल, माहे में बारिश होगी। लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक में तेज बारिश होगी। वहीं, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, तेलंगाना के दौरान आंधी तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई है। तटीय कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में रायलसीमा और तेलंगाना में भी तेज हवाएं चलेंगी।
इसके अलावा, कई राज्यों में हीटवेव की भी चेतावनी है। तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में हीटवेव भी कल चलेगी। वहीं, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब के दौरान, पूर्वी यूपी, तेलंगाना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है।
अगले सात दिनों तक बारिश का अलर्ट
वहीं, उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव क्षेत्र के कारण अगले सात दिनों के दौरान पूर्वी, पूर्वोत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत के कई हिस्सों में मॉनसून की गतिविधियां काफी तेज होने वाली हैं। मौसम विभाग ने गुरुवार को जारी एक बयान में बताया कि 19 जुलाई से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी सक्रिय होने जा रहा है। मॉनसून और पश्चिमी विक्षोभ दोनों के कारण देश के कई राज्यों में भारी से अत्यंत भारी बारिश दर्ज किए जाने के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने ओडिशा के कुछ हिस्सों में आज 21 सेमी या उससे अधिक की अत्यंत भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। अत्यधिक बारिश के चलते ओडिशा के 23 जिलों और छत्तीसगढ़ के 13 जिलों के निचले इलाकों में 17 जुलाई की सुबह तक अचानक बाढ़ आने की गंभीर चेतावनी जारी की है।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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