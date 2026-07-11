Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कल का मौसम, 12 जुलाई: रविवार को इन इलाकों में होगी झमाझम बारिश, IMD का अलर्ट जारी

By Niteesh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मौसम विभाग के मुताबिक, राजस्थान के अनेक इलाकों में बीते चौबीस घंटे में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार इस दौरान राज्य में कहीं-कहीं पर हवा चलने के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई।

कल का मौसम, 12 जुलाई: रविवार को इन इलाकों में होगी झमाझम बारिश, IMD का अलर्ट जारी

12 जुलाई को देश के अधिकांश हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून सक्रिय बना रहेगा। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश होगी। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। दिल्ली-एनसीआर में भी बादल छाए रहने, बारिश, बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन और निचले इलाकों में जलभराव की आशंका को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली-NCR में फिर दस्तक देगी बारिश; 2 दिन बरसेंगे बदरा, कल मौसम कैसा रहेगा?

मध्य और पूर्वी भारत में भी मॉनसून का असर मजबूत रहेगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी, जबकि कुछ इलाकों में भारी वर्षा दर्ज की जा सकती है। बिहार, हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवा चलने की भी चेतावनी जारी की गई है। लगातार वर्षा के कारण नदियों के जलस्तर में वृद्धि, शहरी क्षेत्रों में जलभराव और यातायात प्रभावित होने की आशंका बनी रहेगी।

दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश की संभावना जताए जाने के बीच शनिवार को न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई। दिल्ली के प्रमुख मौसम केंद्र सफदरजंग स्टेशन पर न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.7 डिग्री कम है। इस बीच, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार के लिए मौसम का कोई अलर्ट जारी नहीं किया। हालांकि, दिनभर अलग-अलग स्थानों पर बारिश और बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने यह भी कहा कि अगले कुछ दिनों तक आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि, आने वाले सप्ताह में बारिश का कोई पूर्वानुमान नहीं है।

ये भी पढ़ें:अल नीनो के बावजूद इस साल क्यों हो रही इतनी अच्छी बारिश? मौसम विभाग ने बताया

महाराष्ट्र और गुजरात में कैसा रहेगा मौसम

दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में भी वर्षा का दौर जारी रहेगा। गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में बारिश होने का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में व्यापक वर्षा के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने मछुआरों, पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और संवेदनशील इलाकों के निवासियों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने और दिशा-निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया गया है।

राजस्थान के मौसम का हाल जान लीजिए

दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कमजोर पड़ने के बीच राजस्थान के अनेक इलाकों में बीते चौबीस घंटे में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार इस दौरान राज्य में कहीं-कहीं पर हवा चलने के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई। इस दौरान सबसे अधिक चूरू में 55.0 मिलीमीटर बारिश हुई। इस दौरान राज्य में सबसे ज्यादा तापमान गंगानगर में 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सिरोही में 21 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार राज्य के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह तक मॉनसून संबंधी परिस्थितियों के कमजोर रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने व केवल छिटपुट स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है।

ये भी पढ़ें:मौसम का यू-टर्न: तड़के रिमझिम फुहारें, दोपहर में तीखी धूप से छूटे पसीने

हिमाचल प्रदेश में यलो अलर्ट जारी

हिमाचल प्रदेश में शनिवार को लगातार मध्यम से भारी बारिश के कारण कई जिलों में भूस्खलन और बाढ़ जैसी घटनाएं सामने आईं। शिमला के बोथवेल क्षेत्र में संजौली कॉलेज के पास सुरक्षा दीवार ढहने से मलबा रिहायशी मकानों की ओर जा गिरा, जबकि मोहल राजहाना में भूस्खलन से दो वाहन दब गए। किन्नौर जिले के लिप्पा में झरने का जलस्तर बढ़ने से एक मकान में बाढ़ का पानी घुस गया और आसपास के घरों पर भी खतरा मंडराने लगा। सांगला बस स्टैंड के पास पिछले वर्ष बना अस्थायी बेली पुल भी तेज बहाव में बह गया। प्रशासन ने लोगों से नदी-नालों और संवेदनशील क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। मौसम विभाग ने शिमला, कुल्लू, चंबा, बिलासपुर और सिरमौर के कुछ हिस्सों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है।

कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

और पढ़ें
Weather Rain IMD

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।