कल का मौसम, 12 जुलाई: रविवार को इन इलाकों में होगी झमाझम बारिश, IMD का अलर्ट जारी

मौसम विभाग के मुताबिक, राजस्थान के अनेक इलाकों में बीते चौबीस घंटे में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार इस दौरान राज्य में कहीं-कहीं पर हवा चलने के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई।

12 जुलाई को देश के अधिकांश हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून सक्रिय बना रहेगा। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश होगी। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। दिल्ली-एनसीआर में भी बादल छाए रहने, बारिश, बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन और निचले इलाकों में जलभराव की आशंका को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

मध्य और पूर्वी भारत में भी मॉनसून का असर मजबूत रहेगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी, जबकि कुछ इलाकों में भारी वर्षा दर्ज की जा सकती है। बिहार, हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवा चलने की भी चेतावनी जारी की गई है। लगातार वर्षा के कारण नदियों के जलस्तर में वृद्धि, शहरी क्षेत्रों में जलभराव और यातायात प्रभावित होने की आशंका बनी रहेगी।

दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश की संभावना जताए जाने के बीच शनिवार को न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई। दिल्ली के प्रमुख मौसम केंद्र सफदरजंग स्टेशन पर न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.7 डिग्री कम है। इस बीच, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार के लिए मौसम का कोई अलर्ट जारी नहीं किया। हालांकि, दिनभर अलग-अलग स्थानों पर बारिश और बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने यह भी कहा कि अगले कुछ दिनों तक आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि, आने वाले सप्ताह में बारिश का कोई पूर्वानुमान नहीं है।

महाराष्ट्र और गुजरात में कैसा रहेगा मौसम दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में भी वर्षा का दौर जारी रहेगा। गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में बारिश होने का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में व्यापक वर्षा के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने मछुआरों, पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और संवेदनशील इलाकों के निवासियों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने और दिशा-निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया गया है।

राजस्थान के मौसम का हाल जान लीजिए दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कमजोर पड़ने के बीच राजस्थान के अनेक इलाकों में बीते चौबीस घंटे में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार इस दौरान राज्य में कहीं-कहीं पर हवा चलने के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई। इस दौरान सबसे अधिक चूरू में 55.0 मिलीमीटर बारिश हुई। इस दौरान राज्य में सबसे ज्यादा तापमान गंगानगर में 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सिरोही में 21 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार राज्य के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह तक मॉनसून संबंधी परिस्थितियों के कमजोर रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने व केवल छिटपुट स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है।