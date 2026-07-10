कल का मौसम, 11 जुलाई: शनिवार को इन इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट, तेज हवाएं भी चलेंगी
मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सक्रिय मॉनसून के प्रभाव से 11 जुलाई तक प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश, आकाशीय बिजली और तेज हवाओं की संभावना है।
11 जुलाई को देश के अधिकांश हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून सक्रिय रहेगा और भारी बारिश होने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बरसात होगी। कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं बहुत तेज बारिश की भी संभावना जताई गई है। गरज-चमक, बिजली गिरने और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। लोगों को जलभराव, भूस्खलन और यातायात बाधित होने जैसी स्थितियों के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
मध्य और पूर्वी भारत में भी शनिवार को मॉनसून का असर बना रहेगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और ओडिशा के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तेज बरसात की संभावना है। कई स्थानों पर गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने से नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। साथ ही, निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है।
गुजरात, महाराष्ट्र के मौसम का हाल
दक्षिण और पश्चिम भारत में भी मॉनसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा। गोवा, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तटीय कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम वर्षा होगी। कुछ स्थानों पर कल भारी बारिश की संभावना है। तटीय क्षेत्रों में तेज हवाएं चल सकती हैं और समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका है। इसलिए मछुआरों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। आईएमडी ने देश के अनेक हिस्सों में आकाशीय बिजली, तेज हवाओं और भारी बारिश के कारण चेतावनी जारी की है।
हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश
हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते सिरमौर और सोलन जिलों के सभी सरकारी, निजी शिक्षण संस्थान और आंगनवाड़ी केंद्र शुक्रवार को एहतियातन बंद रहे। प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया, जबकि शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को संस्थानों में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए। भारी बारिश के कारण भूस्खलन, सड़कें बंद होने और जनजीवन प्रभावित होने की घटनाएं सामने आईं। अर्की क्षेत्र में चलती कार पर पहाड़ी से पत्थर गिरने से दो लोग घायल हो गए, जबकि कालका-शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई स्थानों पर चट्टानें गिरने से यातायात एक लेन तक सीमित करना पड़ा। मौसम विभाग ने राज्य में भारी से बहुत भारी बारिश, भूस्खलन और अचानक बाढ़ की चेतावनी जारी की है।
यूपी में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट
आईएमडी ने उत्तर प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सक्रिय मॉनसून के प्रभाव से 11 जुलाई तक प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश, आकाशीय बिजली और तेज हवाओं की संभावना है। बीते 24 घंटों में मेरठ के मवाना में सर्वाधिक 315 मिमी, जानसठ में 270.1 मिमी और मुजफ्फरनगर शहर में 213.3 मिमी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र और चक्रवाती सर्कुलेशन के कारण मॉनसून अधिक सक्रिय हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बारिश और बिजली गिरने से हुई जनहानि पर दुख जताते हुए अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने, 24 घंटे में नुकसान का आकलन कर मुआवजा देने और राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं।
उत्तराखंड में 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट
उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच मौसम विभाग ने देहरादून सहित 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एहतियात के तौर पर कई जिलों में कक्षा 12 तक के स्कूल बंद रखे गए हैं। पिछले 24 घंटों में भगवानपुर में सर्वाधिक 232 मिमी और रुड़की में 190 मिमी बारिश दर्ज की गई। हरिद्वार के भगवानपुर में उफनाई बरसाती नदी में डूबने से 18 वर्षीय किशोर की मौत हो गई, जबकि नैनीताल में पेड़ गिरने से दो लोग घायल हुए। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सहित 118 सड़कें बंद हो गई हैं। प्रशासन ने राहत एवं बचाव दलों को अलर्ट पर रखा है और लोगों से नदी-नालों व संवेदनशील क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें
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