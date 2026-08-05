कल का मौसम, 6 अगस्त: गुरुवार को भारी बारिश की चेतावनी, इन इलाकों में गिर सकती है बिजली
यूपी समेत कई राज्यों में कल भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में भी बरसात होगी। वहीं, कई राज्यों में बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है।
यूपी समेत उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में कल यानी कि छह अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा, पूर्वी, पूर्वोत्तर, मध्य और दक्षिण भारत के राज्यों में भी बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार, कल यानी कि छह अगस्त को हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड में तेज बारिश होगी। इसके अलावा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरयिाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कल बारिश होने वाली है। वहीं, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान में गरज के साथ आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है।
पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल भारी बारिश होगी। पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कल भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में कल कहीं बिजली गिर सकती है। ऐसे में यहां रहने वाले लोगों को सावधान रहने की जरूरत है।
पूर्वी भारत के तमाम राज्यों में कल बारिश की चेतावनी है। अंडमान और निकोबार द्वीप, बिहार, सब हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा में कल बारिश होगी। पूर्वोत्तर भारत के तमाम राज्यों में कल भारी बारिश का अलर्ट है।
अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में तेज बरसात होगी। इसके अलावा ,मणिपुर, नगालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पश्चिम भारत के लिए मौसम विभाग का कहना है कि मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ में, गुजरात में बारिश होने वाली है। छह अगस्त को कोंकण, गोवा में बहुत भारी बरसात होगी।
इसके अलावा दक्षिण भारत के राज्यों में भी कल बारिश का अनुमान है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में भारी बरसात होगी। केरल, माहे, तटीय कर्नाटक, दक्षिण कर्नाटक के कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश होगी। केरल, माहे, लक्षद्वीप, उत्तर आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, यनम में तेज हवाएं चलने वाली हैं।
राजस्थान में बारिश का दौर फिर तेज होने का अनुमान
राजस्थान के कई हिस्सों में मानसूनी बारिश का दौर बृहस्पतिवार से एक बार फिर तेज होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी। विभाग ने बताया कि छह-सात अगस्त से पूर्वी राजस्थान और आसपास के क्षेत्र के ऊपर एक नया परिसंचरण तंत्र बनने से मानसून के फिर से सक्रिय होने और बारिश के दौर के जोर पकड़ने की संभावना है। विभाग ने बताया कि जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में भी सात से नौ अगस्त के बीच बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। विभाग के अनुसार, राजस्थान में बुधवार सुबह तक बीते चौबीस घंटे में कई जगह हल्की से मध्यम बारिश हुई। उसने बताया कि इस अवधि में डीग जिले में सबसे ज्यादा 66 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।
कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।
मीडिया में अवॉर्ड्स.
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।
विशेषज्ञता
देश-विदेश की राजनीति पर गहरी पकड़
यूपी-बिहार समेत सभी राज्यों की खबरों को कवर करने का व्यापक अनुभव
विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, संसद की कार्यवाही को लंबे समय से कवर किया
ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज, एनालिसिस स्टोरीज, एशिया, मिडिल ईस्ट, पश्चिमी देशों की खबरों को कवर करने का एक दशक से ज्यादा का एक्सपीरियंस
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।