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कल का मौसम, 5 अगस्त: बुधवार को गरज-चमक के साथ होगी तेज बारिश, तेज हवाएं चलने की आशंका

By Niteesh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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5 अगस्त को उत्तर प्रदेश में मॉनसूनी गतिविधियां बनी रहेंगी। राज्य के पूर्वी और मध्य हिस्सों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश के दौर भी पड़ सकते हैं।

बुधवार को बारिश का अलर्ट जारी हुआ।
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भारत में मॉनसून की सक्रियता 5 अगस्त को भी बनी रहेगी और कई हिस्सों में हल्की से लेकर बहुत भारी बारिश होगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, पूर्वोत्तर भारत सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में रहेगा। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बुधवार को तेज वर्षा का दौर जारी रह सकता है। इन इलाकों में जलभराव, भूस्खलन और निचले क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थितियां बनने की आशंका है। बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी गरज-चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं।

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उत्तर-पश्चिम भारत में भी मौसम पूरी तरह सक्रिय रहेगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी अनेक स्थानों पर वर्षा होगी। इस दौरान गरज-चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं। राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश होने के संकेत हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन और मैदानी इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करने की सलाह दी गई है।

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कैसा रहेगा मौसम

मध्य और पश्चिम भारत में भी मॉनसून की गतिविधियां बनी रहेंगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, गोवा और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। गुजरात के कुछ क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज हो सकती है। दक्षिण भारत में केरल, तटीय और आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के विभिन्न हिस्सों में वर्षा का दौर जारी रहेगा। कुछ स्थानों पर तेज बारिश और बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है, जिससे किसानों और यात्रियों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।

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यूपी के इन क्षेत्रों में बुधवार को होगी बारिश

आईएमडी के अनुसार, 5 अगस्त को उत्तर प्रदेश में मॉनसूनी गतिविधियां बनी रहेंगी। राज्य के पूर्वी और मध्य हिस्सों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश के दौर भी पड़ सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेंगी, हालांकि इसकी तीव्रता अपेक्षाकृत कम रह सकती है। बारिश के दौरान बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की आशंका को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। लगातार बादल छाए रहने और वर्षा के कारण अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट आ सकती है, जिससे उमस से कुछ राहत मिलने की संभावना है।

बिहार के मौसम का हाल जानिए

5 अगस्त को बिहार में मॉनसून का असर देखने को मिलेगा। राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। उत्तर बिहार और सीमावर्ती जिलों में कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ तेज बारिश होगी। कहीं-कहीं बहुत भारी वर्षा भी हो सकती है। दक्षिण बिहार में भी कई इलाकों में बारिश के दौर जारी रहने का अनुमान है। मेघगर्जन, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की आशंका को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। लगातार बादल छाए रहने और वर्षा के कारण तापमान में हल्की कमी आ सकती है, जिससे उमस से राहत मिलने की संभावना है। नदी-नालों के किनारे रहने वाले लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

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IMD ने सतर्क रहने को लेकर जारी किया अलर्ट

आईएमडी ने बताया है कि बुधवार को कई राज्यों में गरज-चमक, बिजली गिरने और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में जाने से पहले मौसम चेतावनी पर ध्यान देने की सलाह दी गई है। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ सकता है, जिससे स्थानीय स्तर पर बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से मौसम संबंधी ताजा बुलेटिन पर नजर रखने, सुरक्षित स्थानों पर रहने और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है।

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लेखक के बारे में

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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