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कल का मौसम, 3 अगस्त: सोमवार को गरज-चमक के साथ होगी बारिश, IMD का इन इलाकों में अलर्ट

By Niteesh Kumar
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जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, UP और राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं-कहीं भारी बारिश होने से भूस्खलन की आशंका है।

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IMD ने सोमवार को बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है।

देश के अलग-अलग हिस्सों में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। इसका असर 3 अगस्त को भी देखने को मिलेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, सोमवार को कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां तेज रहेंगी। कुछ राज्यों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा भी हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और स्थानीय प्रशासन की ओर से जारी सलाह का पालन करने की अपील की है।

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उत्तर भारत की बात करें तो जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं-कहीं भारी बारिश होने से भूस्खलन व अचानक जलभराव की आशंका जताई गई है। दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी कई स्थानों पर अच्छी वर्षा हो सकती है। इससे किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन निचले इलाकों में जलभराव की समस्या भी पैदा हो सकती है।

गुजरात में रविवार को हुई बारिश

गुजरात के कई हिस्सों में रविवार को मध्यम दर्जे की बारिश हुई। आईएमडी के अनुसार, अगले तीन दिनों के दौरान उत्तर, दक्षिण और मध्य गुजरात के कई हिस्सों व सौराष्ट्र क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। आंकड़ों के अनुसार, रविवार सुबह छह बजे से दोपहर 2 बजे के बीच राजकोट तालुका में 62 मिमी वर्षा दर्ज की गई। हाल में हुई भारी बारिश के कारण गुजरात में अब तक औसतन 623.29 मिमी वर्षा दर्ज की गई है, जो पूरे मॉनसून मौसम की कुल औसत बारिश का लगभग 68.58 प्रतिशत है। जलभराव के कारण गुजरात के विभिन्न हिस्सों में तीन राष्ट्रीय राजमार्गों और 30 राज्य राजमार्गों समेत कुल 607 सड़कें बंद हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 9 राज्य राजमार्गों और शेष आंतरिक सड़कों समेत 197 सड़कों को फिर से खोल दिया गया।

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झारखंड में बारिश को लेकर यलो अलर्ट जारी

आईएमडी ने अगले चार दिनों तक झारखंड के विभिन्न हिस्सों में बादल गरजने, बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने 3-6 अगस्त तक कई जिलों में बादल गरजने, बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान पूरे राज्य में बादल गरजने, बिजली चमकने और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। साथ ही, हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। राज्य में बादल छाए रहने और अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद अगले तीन दिनों में इसमें 2-3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है।

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मौसम का हाल

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में मॉनसूनी गतिविधियां बनी रहेंगी। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है। गुजरात के कई जिलों में भी तेज बारिश के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। पूर्वी भारत में झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।

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कर्नाटक, तमिलनाडु को लेकर IMD ने क्या कहा

दक्षिण भारत में केरल, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। इसके साथ ही कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में जाने से पहले ताजा मौसम बुलेटिन देखने की सलाह दी है। तेज बारिश, आकाशीय बिजली और तेज हवाओं को देखते हुए लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने को कहा है। साथ ही, जलभराव वाले क्षेत्रों में सतर्क रहने और प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है।

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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