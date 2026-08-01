कल का मौसम, 2 अगस्त: रविवार को होगी झमाझम बारिश, IMD का इन इलाकों में अलर्ट

मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रहने, हल्की से मध्यम बारिश और उमस से कुछ राहत मिलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों और राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ तेज बारिश हो सकती है।

देश के कई हिस्सों में 2 अगस्त को भी मॉनसून सक्रिय रहेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ताजा प्रेस रिलीज में यह बताया गया है। इसके अनुसार, रविवार को अनेक राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा होगी। साथ ही, कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। गुजरात, केरल, कर्नाटक, मध्य भारत और हिमालयी राज्यों में तेज बारिश का दौर जारी रहने के आसार हैं। कुछ इलाकों में गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी जारी की गई है।

उत्तर-पश्चिम भारत की बात करें तो जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं-कहीं भारी वर्षा के कारण भूस्खलन और अचानक बाढ़ जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं। दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रहने, हल्की से मध्यम बारिश और उमस से कुछ राहत मिलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों और राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ तेज बारिश हो सकती है।

गुजरात और मध्य प्रदेश में कैसा मौसम मध्य और पश्चिम भारत में रविवार को गुजरात सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में रहेगा, जहां कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी होगी। कुछ इलाकों में अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, गोवा और महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में भी अच्छी बारिश होने के आसार हैं। पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इनमें कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ भारी वर्षा दर्ज की जा सकती है।

महाराष्ट्र में भारी बारिश को लेकर अलर्ट महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश जारी रहने की चेतावनी दी है। विभाग ने पुणे और नासिक के घाट क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कोंकण तट और पश्चिमी घाट में लगातार तेज बारिश का अनुमान है। दक्षिणी गुजरात से केरल तक सक्रिय मौसमी प्रणाली के प्रभाव से विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र और आसपास के इलाकों में भी व्यापक वर्षा होने की संभावना है। मुंबई, ठाणे, सिंधुदुर्ग, सतारा, नंदुरबार, कोल्हापुर, वर्धा और चंद्रपुर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश के कारण नदियों और बांधों का जलस्तर बढ़ सकता है। जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति बनने की आशंका को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

तमिलनाडु और कर्नाटक के मौसम हाल दक्षिण भारत में केरल, तटीय कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में रविवार को भी भारी वर्षा की संभावना बनी हुई है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में भी हल्की से मध्यम वर्षा होगी। साथ ही, गरज-चमक देखने को मिल सकती है। आईएमडी ने भारी बारिश वाले क्षेत्रों के लोगों को सतर्क रहने, जलभराव वाले इलाकों में अनावश्यक आवाजाही से बचने और स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करने की अपील की है। किसानों, यात्रियों और पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।