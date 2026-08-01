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कल का मौसम, 2 अगस्त: रविवार को होगी झमाझम बारिश, IMD का इन इलाकों में अलर्ट

By Niteesh Kumar
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मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रहने, हल्की से मध्यम बारिश और उमस से कुछ राहत मिलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों और राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ तेज बारिश हो सकती है।

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रविवार को कई इलाकों में बारिश होने का अलर्ट जारी है।

देश के कई हिस्सों में 2 अगस्त को भी मॉनसून सक्रिय रहेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ताजा प्रेस रिलीज में यह बताया गया है। इसके अनुसार, रविवार को अनेक राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा होगी। साथ ही, कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। गुजरात, केरल, कर्नाटक, मध्य भारत और हिमालयी राज्यों में तेज बारिश का दौर जारी रहने के आसार हैं। कुछ इलाकों में गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी जारी की गई है।

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उत्तर-पश्चिम भारत की बात करें तो जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं-कहीं भारी वर्षा के कारण भूस्खलन और अचानक बाढ़ जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं। दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रहने, हल्की से मध्यम बारिश और उमस से कुछ राहत मिलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों और राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ तेज बारिश हो सकती है।

गुजरात और मध्य प्रदेश में कैसा मौसम

मध्य और पश्चिम भारत में रविवार को गुजरात सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में रहेगा, जहां कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी होगी। कुछ इलाकों में अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, गोवा और महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में भी अच्छी बारिश होने के आसार हैं। पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इनमें कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ भारी वर्षा दर्ज की जा सकती है।

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महाराष्ट्र में भारी बारिश को लेकर अलर्ट

महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश जारी रहने की चेतावनी दी है। विभाग ने पुणे और नासिक के घाट क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कोंकण तट और पश्चिमी घाट में लगातार तेज बारिश का अनुमान है। दक्षिणी गुजरात से केरल तक सक्रिय मौसमी प्रणाली के प्रभाव से विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र और आसपास के इलाकों में भी व्यापक वर्षा होने की संभावना है। मुंबई, ठाणे, सिंधुदुर्ग, सतारा, नंदुरबार, कोल्हापुर, वर्धा और चंद्रपुर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश के कारण नदियों और बांधों का जलस्तर बढ़ सकता है। जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति बनने की आशंका को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

तमिलनाडु और कर्नाटक के मौसम हाल

दक्षिण भारत में केरल, तटीय कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में रविवार को भी भारी वर्षा की संभावना बनी हुई है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में भी हल्की से मध्यम वर्षा होगी। साथ ही, गरज-चमक देखने को मिल सकती है। आईएमडी ने भारी बारिश वाले क्षेत्रों के लोगों को सतर्क रहने, जलभराव वाले इलाकों में अनावश्यक आवाजाही से बचने और स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करने की अपील की है। किसानों, यात्रियों और पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

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केरल में रविवार को होगी भारी बारिश

केरल में अगले कुछ दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश का दौर जारी रहने की आशंका है। पथनमथिट्टा, कोट्टायम, इडुक्की, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एर्णाकुलम, त्रिशूर और पलक्कड़ में ऑरेंज अलर्ट प्रभावी है। लगातार वर्षा के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ने, बाढ़, भूस्खलन और जलभराव की घटनाओं में और वृद्धि हो सकती है। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है। राहत और बचाव दलों को भी पूरी तरह अलर्ट पर रखा गया है।

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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