कल का मौसम, 19 अगस्त: बुधवार को यूपी-बिहार से दिल्ली तक होगी भारी बारिश, IMD अलर्ट जारी
छत्तीसगढ़ में मॉनसून सक्रिय रहने के कारण 2 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। उत्तरी छत्तीसगढ़ के एक-दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी।
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, 19 अगस्त को उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में अनेक स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश का अनुमान है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बुधवार को कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में अत्यधिक भारी बारिश का खतरा बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश की संभावना है। दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और सुबह से दोपहर तक कई स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। शाम और रात में भी हल्की बारिश का एक और दौर संभव है। पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भी बारिश के साथ कुछ स्थानों पर गरज-चमक की स्थिति बन सकती है।
बिहार में कई जगह बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना है। ओडिशा में झमाझम बारिश का अनुमान है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश का दौर जारी रहेगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई स्थानों पर बारिश होगी। कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत में तटीय कर्नाटक और केरल में तेज बरसात के आसार हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में गरज-चमक और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र में छिटपुट बारिश का अनुमान है।
छत्तीसगढ़ में अगले दिनों होगी भारी बारिश
छत्तीसगढ़ में मॉनसून सक्रिय रहने के कारण अगले दो दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। उत्तरी छत्तीसगढ़ के एक-दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर गरज-चमक और वज्रपात के साथ तेज बारिश हो सकती है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों में कई इलाकों में वर्षा गतिविधियां बनी रहेंगी। लोगों को बिजली चमकने और तेज हवाओं के दौरान सतर्क रहने व खुले स्थानों पर जाने से बचने की सलाह दी गई है।
उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर जारी
उत्तराखंड में आने वाले दिनों में भारी बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, पौड़ी और उधमसिंह नगर में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि अन्य जिलों के लिए यलो अलर्ट है। लगातार बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन, सड़कें अवरुद्ध होने और नदी-नालों का जलस्तर बढ़ने का खतरा बना रहेगा। मौसम खराब रहने के दौरान निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति भी पैदा हो सकती है। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी है। लोगों को नदी-नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने व अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार, बारिश के बीच सावधानी बरतना बेहद जरूरी होगा।
झारखंड के मौसम का हाल जान लीजिए
झारखंड में अगले 6 दिनों तक बारिश से पूरी तरह राहत मिलने के आसार नहीं हैं। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र और सक्रिय मॉनसून के प्रभाव से 19 अगस्त को चतरा, हजारीबाग और रामगढ़ में भारी से बहुत भारी बारिश लेकर रेड अलर्ट जारी है। गढ़वा, पलामू और लातेहार में ऑरेंज अलर्ट रहेगा। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके बाद बारिश की गतिविधियां कुछ कमजोर पड़ सकती हैं। कई इलाकों में वज्रपात और तेज हवाओं के साथ बारिश जारी रहेगी। 22 अगस्त को कुछ स्थानों पर बारिश और 23 अगस्त को कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है।
अरुणाचल प्रदेश में अगले दिनों भारी बारिश का अनुमान
आईएमडी ने अरुणाचल प्रदेश में बुधवार से कई हिस्सों में भारी बारिश और गरज-चमक का पूर्वानुमान जताया है। तवांग, पश्चिम कामेंग, पूर्वी कामेंग, पापुम पारे, लोअर सुबनसिरी, अपर सुबनसिरी, पूर्वी सियांग, लोहित, अंजॉ, नामसाई, चांगलांग, तिरप और लोंगडिंग समेत कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। गुरुवार और शुक्रवार को भी कई क्षेत्रों में बारिश के साथ बिजली चमकने और गरजने की स्थिति बनी रह सकती है। हालांकि, वीकेंड तक मौसम में धीरे-धीरे सुधार होने का अनुमान है। लगातार बारिश के दौरान बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है। लोगों को मौसम खराब होने पर सावधानी बरतने, अनावश्यक यात्रा से बचने और स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करने की अपील की गई है।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें
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