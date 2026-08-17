कल का मौसम, 18 अगस्त: दिल्ली, हरियाणा समेत इन इलाकों में मंगलवार को भारी बारिश, चलेंगी तेज हवाएं

हरियाणा और पंजाब में आने वाले दिनों में बारिश का दौर जारी रहेगा। हरियाणा में 17, 18 और 21 अगस्त को अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। 18 अगस्त को पंचकूला, अंबाला और यमुनानगर में भारी बारिश की संभावना है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, 18 अगस्त को देश के कई हिस्सों में मॉनसून सक्रिय रहेगा। पूर्वी भारत में बने निम्न दबाव के प्रभाव से पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर तेज रहने की संभावना है। झारखंड में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। ओडिशा और गंगीय पश्चिम बंगाल में भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। झारखंड में मंगलवार को भारी बारिश की आशंका जताई गई है। पश्चिम बंगाल और झारखंड में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। बिहार में भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है।

उत्तर और मध्य भारत में भी मौसम सक्रिय रहेगा। दिल्ली में 18 अगस्त को आमतौर पर बादल छाए रहने और सुबह से दोपहर के बीच कुछ स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है। तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। उत्तर प्रदेश में भी बारिश का दौर जारी रहने के आसार हैं, जबकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में मंगलवार को भारी बारिश की संभावना है। छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने बताया है कि भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव और स्थानीय स्तर पर बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है।

हरियाणा और पंजाब में बारिश का अनुमान हरियाणा और पंजाब में आने वाले दिनों में बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। हरियाणा में 17, 18 और 21 अगस्त को अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। 18 अगस्त को पंचकूला, अंबाला और यमुनानगर में भारी बारिश की संभावना है। 21 अगस्त को यमुनानगर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, पलवल, भिवानी और चरखी दादरी प्रभावित हो सकते हैं। पंजाब में 17 से 19 अगस्त तक अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। 18 अगस्त को पठानकोट, होशियारपुर, रूपनगर और मोहाली में भारी बारिश हो सकती है। 19 अगस्त को पठानकोट और होशियारपुर में भारी बारिश की संभावना है। 20 से 23 अगस्त तक भी कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है।

असम, मेघालय, नागालैंड में कैसा मौसम पूर्वोत्तर राज्यों में भी 18 अगस्त को बारिश का असर रहेगा। अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में भारी बारिश भी संभव है। पश्चिमी भारत की बात करें तो कोंकण और गोवा में कई स्थानों पर बारिश जारी रहेगी। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा तथा सौराष्ट्र और कच्छ में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। गुजरात क्षेत्र में 18 अगस्त को गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। गुजरात में 17 से 19 अगस्त के दौरान तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है।

राजस्थान में कमजोर पड़ रहा मॉनसून दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कमजोर पड़ने से राजस्थान के अधिकतर भागों में बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि दो दिन बाद 19 अगस्त से यह फिर जोर पकड़ सकती हैं। पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, कोटा, जयपुर संभाग के कुछ भागों में आगामी 4-5 दिन हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसी तरह पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग के अधिकांश भागों में आगामी 4-5 दिन कमजोर मॉनसून की परिस्थितियां रहेंगी। हालांकि 19 से 21 अगस्त के दौरान कोटा व भरतपुर संभाग के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने व कहीं-कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की उम्मीद है। बीकानेर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र के कुछ भागों में भी इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।