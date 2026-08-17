कल का मौसम, 18 अगस्त: दिल्ली, हरियाणा समेत इन इलाकों में मंगलवार को भारी बारिश, चलेंगी तेज हवाएं
हरियाणा और पंजाब में आने वाले दिनों में बारिश का दौर जारी रहेगा। हरियाणा में 17, 18 और 21 अगस्त को अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। 18 अगस्त को पंचकूला, अंबाला और यमुनानगर में भारी बारिश की संभावना है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, 18 अगस्त को देश के कई हिस्सों में मॉनसून सक्रिय रहेगा। पूर्वी भारत में बने निम्न दबाव के प्रभाव से पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर तेज रहने की संभावना है। झारखंड में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। ओडिशा और गंगीय पश्चिम बंगाल में भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। झारखंड में मंगलवार को भारी बारिश की आशंका जताई गई है। पश्चिम बंगाल और झारखंड में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। बिहार में भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है।
उत्तर और मध्य भारत में भी मौसम सक्रिय रहेगा। दिल्ली में 18 अगस्त को आमतौर पर बादल छाए रहने और सुबह से दोपहर के बीच कुछ स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है। तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। उत्तर प्रदेश में भी बारिश का दौर जारी रहने के आसार हैं, जबकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में मंगलवार को भारी बारिश की संभावना है। छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने बताया है कि भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव और स्थानीय स्तर पर बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है।
हरियाणा और पंजाब में बारिश का अनुमान
हरियाणा और पंजाब में आने वाले दिनों में बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। हरियाणा में 17, 18 और 21 अगस्त को अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। 18 अगस्त को पंचकूला, अंबाला और यमुनानगर में भारी बारिश की संभावना है। 21 अगस्त को यमुनानगर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, पलवल, भिवानी और चरखी दादरी प्रभावित हो सकते हैं। पंजाब में 17 से 19 अगस्त तक अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। 18 अगस्त को पठानकोट, होशियारपुर, रूपनगर और मोहाली में भारी बारिश हो सकती है। 19 अगस्त को पठानकोट और होशियारपुर में भारी बारिश की संभावना है। 20 से 23 अगस्त तक भी कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है।
असम, मेघालय, नागालैंड में कैसा मौसम
पूर्वोत्तर राज्यों में भी 18 अगस्त को बारिश का असर रहेगा। अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में भारी बारिश भी संभव है। पश्चिमी भारत की बात करें तो कोंकण और गोवा में कई स्थानों पर बारिश जारी रहेगी। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा तथा सौराष्ट्र और कच्छ में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। गुजरात क्षेत्र में 18 अगस्त को गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। गुजरात में 17 से 19 अगस्त के दौरान तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है।
राजस्थान में कमजोर पड़ रहा मॉनसून
दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कमजोर पड़ने से राजस्थान के अधिकतर भागों में बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि दो दिन बाद 19 अगस्त से यह फिर जोर पकड़ सकती हैं। पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, कोटा, जयपुर संभाग के कुछ भागों में आगामी 4-5 दिन हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसी तरह पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग के अधिकांश भागों में आगामी 4-5 दिन कमजोर मॉनसून की परिस्थितियां रहेंगी। हालांकि 19 से 21 अगस्त के दौरान कोटा व भरतपुर संभाग के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने व कहीं-कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की उम्मीद है। बीकानेर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र के कुछ भागों में भी इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के मौसम का हाल
दक्षिण भारत में मंगलवार को केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में बारिश का असर देखने को मिल सकता है। केरल में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 18 अगस्त को भारी बारिश के साथ गरज-चमक और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा में भी तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना है। बंगाल की खाड़ी, ओडिशा और उत्तर आंध्र प्रदेश के तटों पर समुद्र 18 अगस्त तक खराब से बहुत खराब रह सकता है। तेज हवाओं के कारण मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें
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