कल का मौसम, 17 अगस्त: सोमवार को बंगाल, झारखंड समेत इन इलाकों में होगी बहुत भारी बारिश

छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में कई जगह बारिश होगी। 17 अगस्त को कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। विदर्भ में भी बारिश और गरज-चमक की संभावना है। गोवा और महाराष्ट्र में सोमवार को भारी बारिश हो सकती है।

17 अगस्त को देश के कई हिस्सों में मॉनसून सक्रिय रहेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, बंगाल की खाड़ी पश्चिम बंगाल-उत्तर ओडिशा तट के पास कम दबाव का क्षेत्र बना है। इसके प्रभाव से ओडिशा, गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। ओडिशा में कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश की संभावना है, जबकि गंगीय पश्चिम बंगाल में भी सोमवार को भारी बारिश का अलर्ट है। बिहार में 17 अगस्त को भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में भी बारिश का दौर जारी रहेगा। हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश में भी अगले कुछ दिनों तक बारिश का असर रहेगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सोमवार को गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है।

छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में कई जगह बारिश होगी। 17 अगस्त को कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। विदर्भ में भी बारिश और गरज-चमक की संभावना है। गोवा और महाराष्ट्र में सोमवार को भारी बारिश हो सकती है। गुजरात, मराठवाड़ा और सौराष्ट्र-कच्छ में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश का दौर जारी रहेगा। अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। दिल्ली में सोमवार को बादल छाए रहेंगे और सुबह से रात के बीच हल्की बारिश के दौर आ सकते हैं।

हरियाणा और पंजाब में बारिश के आसार हरियाणा और पंजाब में 17-18 अगस्त को मॉनसून सक्रिय रहेगा और कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। 17 अगस्त को हरियाणा के पंचकूला, अंबाला और यमुनानगर में तथा पंजाब के पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, रूपनगर और मोहाली में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। 18 अगस्त को बारिश का दायरा और बढ़ेगा। हरियाणा के पंचकूला और यमुनानगर में भारी बारिश के साथ गरज-चमक की संभावना है, जबकि कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। पंजाब में पठानकोट, होशियारपुर और रूपनगर में भारी बारिश का अनुमान है। 19 से 22 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट नहीं है, लेकिन दोनों राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है।

राजस्थान में कैसा है मौसम का हाल राजस्थान में मॉनसून की गतिविधियों में अभी कमी आने की संभावना है। हालांकि, बीते चौबीस घंटे में राज्य में कई जगह हल्की से भारी बारिश हुई है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार रविवार सुबह तक के चौबीस घंटे में राज्य के भरतपुर, अलवर, कोटा जिलों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई। जयपुर, डीग, दौसा, धोलपुर, टोंक, करौली, सवाईमाधोपुर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। इस दौरान सर्वाधिक बारिश नदबई में 110 मिलीमीटर हुई। इस बीच राज्य में कई इलाकों में अब भी तापमान काफी ऊंचा बना हुआ है। राज्य में बारिश की गतिविधियों में अभी कमी आएगी। हालांकि इस दौरान कई जगह बादल छाए रहने या हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना है।