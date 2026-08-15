कल का मौसम, 16 अगस्त: रविवार को इन राज्यो में भारी बारिश की चेतावनी, आंधी और तूफान का भी अलर्ट
16 अगस्त को हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड में भारी बारिश होगी। इसके अलावा, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों में भी बरसात होगी।
यूपी-उत्तराखंड समेत देशभर के विभिन्न राज्यों में कल यानी कि रविवार को भारी बारिश होगी। इसके अलावा, कई राज्यों में आंधी तूफान और बिजली कड़कने की भी चेतावनी जारी की गई है। उत्तर भारत में पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी इलाकों तक, पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत हर जगह तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश में बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट
16 अगस्त को हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड में भारी बारिश होगी। इसके अलावा, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों में भी बरसात होगी। इसके अलावा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी आशंका है।पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा, पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी बारिश होगी। छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी बरसात का अलर्ट है। वहीं, पूर्वी भारत के इलाकों की बात करें तो बिहार में कल आंधी तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है।
बिहार, झारखंड और ओडिशा में भारी बारिश
गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, ओडिशा में भारी बरसात होगी। इसमें से कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश भी होगी। पूरे पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कल तेज बारिश होगी। इसके अलावा, इन राज्यों में आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना है।
गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात में तेज बारिश
मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र और कच्छ में कल बारिश होगी। गुजरात में आंधी तूफान और बिजली कड़केगी। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात में भारी बारिश होगी। तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बरसात होगी। बिजली चमकने और तेज हवाओं के चलने की भी संभावना है। तटीय कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, यनम, रायलसीमा में तेज सतही हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है।
हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में भारी बारिश का पूर्वानुमान
हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली में मानसून एक बार फिर सक्रिय रहने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने इन क्षेत्रों में 15 अगस्त तथा 17 और 18 अगस्त को कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं, पहाड़ी राज्यों में बारिश का दौर अधिक तेज रहने के आसार हैं। उत्तराखंड में 15 से 17 अगस्त और हिमाचल प्रदेश में 17-18 अगस्त को कहीं-कहीं अति भारी बारिश होने की संभावना है। राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र द्वारा 15 अगस्त को सुबह 7.41 बजे जारी अखिल भारतीय मौसम सारांश एवं पूर्वानुमान बुलेटिन के अनुसार, 15 अगस्त को हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में अधिकांश क्षेत्रों में व्यापक बारिश होने की संभावना है।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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