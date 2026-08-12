कल का मौसम, 13 अगस्त: इन राज्यों में होगी भारी बारिश, आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी चेतावनी
यूपी, उत्तराखंड समेत देशभर के विभिन्न राज्यों में कल यानी कि 13 अगस्त को बारिश होगी। इसके अलावा, कई राज्यों में आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है।
पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तटों के पास उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसकी वजह से कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कल ओडिशा, गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल में बहुत भारी बारिश होगी। इसके अलावा, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक और पूर्व से पश्चिम भारत तक राज्यों में झमाझम बारिश, आंधी तूफान और बिजली कड़कने की कल चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, कल यानी कि 13 अगस्त को हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड में बारिश होने वाली है। पूर्वी राजस्थान के इलाकों में कल तेज बारिश होगी। कल उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी है। मध्य भारत के राज्यों में भी कल भारी बारिश का अलर्ट है।
कल यानी कि 13 अगस्त को पश्चमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ के इलाकों में भारी बरसात होगी। कल विदर्भ और छत्तीसगढ़ में आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना है। छत्तीसगढ़ में कल भारी बरसात होगी। पूर्वी भारत के लिए मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अंडमान और निकोबार द्वीप, गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल, झारखंड, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा में भारी बारिश होगी। पश्चिम बंगाल में आंधी तूफान, बिजली गिरने का अलर्ट है। सिक्किम, झारखंड में भी तेज हवाएं चलेंगी। कल ओडिशा और गंगा के कुछ मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल में भारी से बहुत भारी बारिश होगी।
मणिपुर, मिजोरम, असम समेत पूर्वोत्तर भारत में होगी बरसात
पूर्वोत्तर के भी तमाम राज्यों में कल बारिश की चेतावनी है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में काफी व्यापक बारिश होगी। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम में गरज के साथ बिजली गिरेगी। वहीं, पश्चिम भारत की बात करें तो मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ में बारिश होगी। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में गरज के साथ बिजली गिरने का अलर्ट है। कोंकण, गोवा में, मध्य महाराष्ट्र में, गुजरात में भारी बारिश होगी। मध्य महाराष्ट्र में भी बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में भारी बारिश
इसके अलावा, मौसम विभाग ने दक्षिण भारत के लिए भी ऐसा ही अलर्ट जारी किया गया है। तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, लक्षद्वीप, उत्तर आंतरिक कर्नाटक में बारिश होगी। तटीय कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप में, उत्तरी अंदरूनी कर्नाटक और केरल व माहे में भारी बारिश होगी। तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, अंदरूनी कर्नाटक, दक्षिणी अंदरूनी कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा में कहीं कहीं गरज के साथ बारिश, बिजली चमकने और तेज हवाओं का अलर्ट है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे, तटीय कर्नाटक, दक्षिणी अंदरूनी कर्नाटक में भी भारी बारिश होगी।
कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।
मीडिया में अवॉर्ड्स.
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।
विशेषज्ञता
देश-विदेश की राजनीति पर गहरी पकड़
यूपी-बिहार समेत सभी राज्यों की खबरों को कवर करने का व्यापक अनुभव
विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, संसद की कार्यवाही को लंबे समय से कवर किया
ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज, एनालिसिस स्टोरीज, एशिया, मिडिल ईस्ट, पश्चिमी देशों की खबरों को कवर करने का एक दशक से ज्यादा का एक्सपीरियंस
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।