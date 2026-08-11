कल का मौसम, 12 अगस्त: यूपी-बिहार से लेकर राजस्थान तक बुधवार को झमाझम बारिश, IMD अलर्ट
पश्चिम बंगाल में बारिश का दौर जारी रहेगा और 12 अगस्त को कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश हो सकती है। झारखंड में 12 अगस्त से बारिश का दायरा बढ़ने की संभावना है और कुछ जगह गरज-चमक के साथ बिजली गिरने का खतरा भी रहेगा।
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, 12 अगस्त को देश के कई हिस्सों में मॉनसून सक्रिय रहेगा। बुधवार को कई हिस्सों में बारिश का दौर देखने को मिलेगा। कुछ राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। खासतौर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, हिमालयी राज्यों और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में मौसम ज्यादा खराब रह सकता है। विभाग के मुताबिक, मध्य प्रदेश के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र बारिश को प्रभावित कर रहा है। इसके अलावा 12 अगस्त के आसपास बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है।
राजस्थान, मध्य प्रदेश और आसपास के राज्यों में 12 अगस्त को बारिश का असर काफी ज्यादा रहेगा। पूर्वी राजस्थान में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में भी कई जगह बारिश हो सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में 12 से 13 अगस्त तक भारी बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बारिश होगी, हालांकि 12 अगस्त को बहुत भारी बारिश की सबसे ज्यादा संभावना पश्चिमी मध्य प्रदेश के आसपास है। छत्तीसगढ़ में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र के विदर्भ में 12 और 13 अगस्त को कई जगह बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र में भी 12 अगस्त को कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश हो सकती है।
हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कैसा रहेगा मौसम
उत्तर भारत की बात करें तो जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बुधवार को बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। जम्मू-कश्मीर और आसपास के पहाड़ी इलाकों में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में भी 12 और 13 अगस्त को भारी बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में 12 से 13 अगस्त के बीच भारी बारिश का अनुमान है और कई जगह गरज-चमक भी हो सकती है। पंजाब में 12 अगस्त को भारी बारिश की संभावना जताई गई है। हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 12 अगस्त को कई जगह बारिश हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुधवार को हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिनों में बारिश बढ़ सकती है।
पश्चिम बंगाल में जारी रहेगा बारिश का दौर
ओडिशा का मौसम सबसे ज्यादा सक्रिय रह सकता है। 12 से 13 अगस्त के बीच ओडिशा में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। बुधवार को कई इलाकों में तेज बारिश और गरज-चमक हो सकती है। पश्चिम बंगाल में भी बारिश का दौर जारी रहेगा और गंगा के मैदानी हिस्सों में 12 अगस्त को कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश हो सकती है। झारखंड में 12 अगस्त से बारिश का दायरा बढ़ने की संभावना है और कुछ जगह गरज-चमक के साथ बिजली गिरने का खतरा भी रहेगा।
अरुणाचल प्रदेश, असम में होगी बारिश
पूर्वोत्तर राज्यों में भी 12 अगस्त को मॉनसून सक्रिय रहेगा। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कई जगह बारिश होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में 12 से 14 अगस्त के बीच भारी बारिश हो सकती है, जबकि असम और मेघालय में भी 11 से 14 अगस्त तक भारी बारिश का अनुमान है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी 12 अगस्त को कई जगह बारिश हो सकती है। इन राज्यों में गरज-चमक और बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है, खासकर पहाड़ी और जलभराव वाले इलाकों में।
गुजरात के मौसम का हाल जानिए
गोवा में बुधवार को कई जगह बारिश होगी। गुजरात में 11-13 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। गुजरात और सौराष्ट्र-कच्छ में 12 अगस्त को गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत में केरल और तटीय कर्नाटक में कई जगह बारिश होने का अनुमान है। आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ गरज-चमक की संभावना है।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें
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