कल का मौसम, 11 अगस्त: यूपी-बिहार से दिल्ली तक मंगलवार को होगी भारी बारिश, IMD अलर्ट जारी

हिमाचल प्रदेश में बारिश का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने मंगलवार को राज्य के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। 12 से 15 अगस्त के बीच भी कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है।

उत्तर-पश्चिम भारत में मॉनसून अगले कुछ दिनों तक सक्रिय रहने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली में 11 अगस्त से बारिश का दौर जारी रहेगा। इन राज्यों के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की भी संभावना है। मंगलवार को हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और उत्तर प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। 12 अगस्त को बारिश थोड़ी कम रहने की संभावना है, लेकिन 13 अगस्त को इन इलाकों में फिर भारी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। 14 से 16 अगस्त के बीच भी कुछ स्थानों पर बारिश जारी रहने का अनुमान है।

पंजाब में भी अगले कुछ दिनों में मौसम बदला हुआ रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 11 अगस्त को पंजाब के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। 12 अगस्त को कुछ स्थानों पर बारिश होने का अनुमान है, जबकि 13 अगस्त को फिर कई इलाकों में बारिश हो सकती है। 14 अगस्त को भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। हालांकि 15 और 16 अगस्त को बारिश कुछ इलाकों तक सीमित रह सकती है। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहने और बीच-बीच में बारिश होने से तापमान में कुछ राहत मिल सकती है। लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भरने और सड़कों पर यातायात प्रभावित होने की स्थिति बन सकती है। लोगों को मौसम विभाग की चेतावनियों पर नजर रखने की सलाह दी गई है।

हिमाचल प्रदेश में बारिश का असर सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में बारिश का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने मंगलवार को राज्य के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसके बाद 12 से 15 अगस्त के बीच भी कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। लगातार बारिश के कारण पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन, सड़क बंद होने और नदियों-नालों का जलस्तर बढ़ने का खतरा बना रहेगा। शिमला और सिरमौर जिलों के कुछ जलग्रहण क्षेत्रों में अचानक बाढ़ का कम से मध्यम खतरा भी बताया गया है। पूरी तरह गीली हो चुकी मिट्टी और निचले इलाकों में तेज पानी बहने व जलभराव की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और यात्रियों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।

जम्मू-कश्मीर के मौसम का हाल जानिए जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भी 11 से 13 अगस्त के बीच कई इलाकों में बारिश होने का अनुमान है। मंगलवार को यहां कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में भी भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में 11 से 15 अगस्त तक कई स्थानों पर बारिश जारी रह सकती है। 12 अगस्त को हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली के लिए भारी बारिश की विशेष चेतावनी नहीं है, लेकिन आसपास के पहाड़ी राज्यों और राजस्थान समेत कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। 13 अगस्त को हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली के साथ हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है।

मध्य प्रदेश के आसपास बना कम दबाव का क्षेत्र मौसम विभाग के अनुसार, इस पूरे मौसम पर कई मौसमी प्रणालियों का असर है। मध्य प्रदेश के आसपास बना कम दबाव का क्षेत्र बारिश को बढ़ावा दे रहा है। मॉनसून की द्रोणिका भी उत्तर भारत के कई हिस्सों से गुजर रही है। इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी के आसपास बना ऊपरी हवा का चक्रवाती क्षेत्र भी मौसम को प्रभावित कर रहा है। 13 अगस्त के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके कारण आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां फिर बढ़ सकती हैं।