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कल का मौसम, 6 अप्रैल: सोमवार को देश के कई हिस्सों में होगी बारिश, तेज हवाएं चलने की आशंका

Apr 05, 2026 09:23 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड और ओडिशा में 6 अप्रैल को आंधी की चेतावनी जारी है, जहां हवाएं 50-60 किमी प्रति घंटे तक तेज हो सकती हैं। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 6 अप्रैल को ओलावृष्टि की अलग-अलग घटनाएं हो सकती हैं।

कल का मौसम, 6 अप्रैल: सोमवार को देश के कई हिस्सों में होगी बारिश, तेज हवाएं चलने की आशंका

सोमवार को देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम मिलाजुला रहने वाला है। उत्तर-पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश या बर्फबारी होगी। आकाशीय बिजली गिरने और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। कुछ स्थानों पर गरज-चमक और 30-50 किमी प्रति घंटे की हवाएं रहेंगी। पंजाब और राजस्थान में 6 अप्रैल को हल्की से मध्यम बारिश संभव है।

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राजस्थान के कुछ इलाकों में सोमवार को आंधी आने की आशंका है, जहां हवाओं की रफ्तार 50-60 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिससे दिन थोड़े गर्म महसूस होंगे। पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में भी बारिश का दौर जारी रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में 6 अप्रैल को हल्की से मध्यम बारिश होगी। साथ ही, गरज-चमक रहेगी और 30-40 किमी प्रति घंटे की हवाएं चलेंगी। अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है।

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तेज हवाओं और ओले गिरने की आशंका

बिहार, झारखंड और ओडिशा में 6 अप्रैल को आंधी की चेतावनी जारी है, जहां हवाएं 50-60 किमी प्रति घंटे तक तेज हो सकती हैं। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 6 अप्रैल को ओलावृष्टि की अलग-अलग घटनाएं हो सकती हैं। पूर्वी भारत में अधिकतम तापमान में 3-5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे मौसम थोड़ा ठंडा रहेगा। छत्तीसगढ़ में 6 अप्रैल को ओलावृष्टि की चेतावनी है। मध्य प्रदेश में 8 अप्रैल को ऐसी घटनाएं हो सकती हैं।

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आईएमडी के मुताबिक, गुजरात में 7 अप्रैल को हल्की बारिश संभव है। अधिकतम तापमान में 6 अप्रैल को कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, हालांकि बाद के दिनों में धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो सकती है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में अगले पांच दिनों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश होगी। इस दौरान गरज-चमक और 30-50 किमी प्रति घंटे की हवाएं रहेंगी। घाट वाले इलाकों में 6 अप्रैल को भारी बारिश की आशंका है, जिससे स्थानीय स्तर पर जलभराव या फसलों को नुकसान हो सकता है। अधिकतम तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा।

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Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
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