कल का मौसम, 6 अप्रैल: सोमवार को देश के कई हिस्सों में होगी बारिश, तेज हवाएं चलने की आशंका

मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड और ओडिशा में 6 अप्रैल को आंधी की चेतावनी जारी है, जहां हवाएं 50-60 किमी प्रति घंटे तक तेज हो सकती हैं। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 6 अप्रैल को ओलावृष्टि की अलग-अलग घटनाएं हो सकती हैं।

सोमवार को देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम मिलाजुला रहने वाला है। उत्तर-पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश या बर्फबारी होगी। आकाशीय बिजली गिरने और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। कुछ स्थानों पर गरज-चमक और 30-50 किमी प्रति घंटे की हवाएं रहेंगी। पंजाब और राजस्थान में 6 अप्रैल को हल्की से मध्यम बारिश संभव है।

राजस्थान के कुछ इलाकों में सोमवार को आंधी आने की आशंका है, जहां हवाओं की रफ्तार 50-60 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिससे दिन थोड़े गर्म महसूस होंगे। पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में भी बारिश का दौर जारी रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में 6 अप्रैल को हल्की से मध्यम बारिश होगी। साथ ही, गरज-चमक रहेगी और 30-40 किमी प्रति घंटे की हवाएं चलेंगी। अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है।

तेज हवाओं और ओले गिरने की आशंका बिहार, झारखंड और ओडिशा में 6 अप्रैल को आंधी की चेतावनी जारी है, जहां हवाएं 50-60 किमी प्रति घंटे तक तेज हो सकती हैं। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 6 अप्रैल को ओलावृष्टि की अलग-अलग घटनाएं हो सकती हैं। पूर्वी भारत में अधिकतम तापमान में 3-5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे मौसम थोड़ा ठंडा रहेगा। छत्तीसगढ़ में 6 अप्रैल को ओलावृष्टि की चेतावनी है। मध्य प्रदेश में 8 अप्रैल को ऐसी घटनाएं हो सकती हैं।